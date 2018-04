SPD chce trestat ideologii. Pozor na základní lidská práva, varují špičky justice

Stimul k úvahám o novelizaci trestního zákoníku dala migrační krize a teroristické útoky v Německu, Británii či Francii, návrh na zavedení trestnosti ideologie už dokonce prošel prvním čtením ve sněmovně. „Týká se to v první řadě islámské ideologie. Vidíme její důsledky v západní Evropě. Náš trestní řád na to není připraven,“ odůvodňoval potřebnost novely poslanec za SPD Jiří Kobza.

Také předseda ústavně právního výboru Marek Benda (ODS) vidí problém v tom, že případ ještě nedospěl ke konci. „Kloním se ke stanovisku ‚Počkejme, jak se to rozsoudí‘,“ řekl. Upozornil také, že zákon by mohl mít opačný efekt, než jeho navrhovatelé zamýšleli. Jeho přijetí by mohlo vyznít tak, že pokud takovouto normu přijímáme, znamená to, že dosud neplatila, a Sáňkův případ by se měl rozhodovat v opačném duchu, než jaký má novela.

Zakázat myšlenky v právním státě?

Nejzásadnější problém ovšem podle Heleny Válkové spočívá v tom, že návrh je zřejmě protiústavní. „Svoboda vyznání a přesvědčení bez konkrétních projevů není bohudíky zatím kriminalizována. Je to na hranici rozporu s Listinou základních práv a svobod,“ řekla.

Tento argument podpořil i předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, který připomněl, že jeho instituce dvakrát rozhodovala o návrhu na rozpuštění Dělnické strany: „Bylo jasné, že samotná ideologie nepostačí a vždy jsme se ptali po těch projevech, na kterých by se dalo ukázat porušení zákona.“

Šámal upozornil, že stát se z ústavy nesmí vázat na žádnou ideologii. To podle něj znamená, že by neměl ani žádnou ideologii postihovat. Trestné by vždy měly být až projevy, které na ni navazují.

Ideologické spory by mohly zahltit soudy

Válková poukázala i na rizika, která by zákon mohl přinést do budoucna: „To co mně na tom návrhu vadí nejvíc, je možnost, že jím pootevřeme dvířka Pandořiny skříňky.“ Obává se roztočení spirály a zahlcení soudů, které by měly posuzovat zločinnost nejrůznějších ideologií, které se neprojevují.

Podle Bendy by se navíc norma mohla obrátit i do minulosti a soudy by najednou mohly řešit, zda katolicismus není trestná ideologie kvůli tomu, že inspiroval hony na čarodějnice. Soudce Nejvyššího soudu František Púry dále upozornil, že zákon může vést k vyřizování účtů mezi odporujícími si ideologiemi, a to nejen těmi nenávistnými.