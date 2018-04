Za útok na bezdomovce na sjezdu ČSSD zaplatí Kotrba 10 tisíc

Server cituje místopředsedkyni Okresního soudu v Hradci Králové Helenu Hulákovou, podle jejíchž slov byl 18. dubna vydán trestní příkaz, ukládající potrestanému peněžitý trest ve výši 10 tisíc korun s náhradním trestem jednoho měsíce odnětí svobody v případě nezaplacení.

Kotrba odmítl rozhodnutí komentovat, do osmi dnů proti němu může podat odpor. Trestní příkaz by se tím zrušil a soud by nařídil hlavní líčení s veřejným projednáním.

K incidentu došlo v únoru před Kulturním domem Střelnice, kde tehdy probíhal mimořádný sjezd ČSSD. Analytik Kotrba se sjezdu zúčastnil jako akreditovaný novinář za Český rozhlas.