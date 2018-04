Stovky poleptání, tisíce zlomenin. Pracovních úrazů přibývá, loni jich bylo nejvíce za šest let

Počet smrtelných úrazů v posledních desetiletích klesá. Pod 200 případů se dostal v roce 2003. V roce 1969 v práci zemřelo 623 osob. Šéf Státního úřadu inspekce práce Richard Hahn upozornil, že při práci v Česku stále častěji umírají cizinci. Loni zemřelo 18 cizinců, v roce 2016 jich bylo deset a o rok dříve jen šest. „S ohledem na rozsah zaměstnávání cizinců je to číslo nepochopitelné. Průměrná statistika by vedla k číslu nižšímu. Pravděpodobně to má hlubší příčiny, kterými bychom se měli zabývat,“ podotkl Hahn.