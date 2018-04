Ministerstvo chce, aby celníci mohli vyšetřovat trestnou činnost. ANO si buduje armádu, míní opozice

Celníci by podle návrhu mohli vyšetřovat trestné činy od ledna 2021. Ministerstvo pro ně také požaduje rozšíření pravomocí na prověřování trestních oznámení i u dalších daní, nyní je to jen u DPH a spotřebních daní. Návrh chce dát celníkům také pravomoc prověřovat i trestné činy navazující na daňovou trestnou činnost, jako je například praní špinavých peněz.

Působnost pověřených celních útvarů by podle návrhu nebyla výlučná, ale společná s policií. „Autoritou, která v konkrétním případě určí, jaká složka se bude na úkonech v trestním řízení podílet, bude dozorující státní zástupce,“ stojí v předloze.

Ministerstvo v materiálu opět poukazuje na to, že záměr souvisí s dlouhodobou koncepcí rozvoje celní správy, o níž se na ministerstvu diskutuje od roku 2007. Podle úřadu by se tím zjednodušilo, zrychlilo a zefektivnilo trestní řízení.

Celníci mohou už nyní při odhalování daňové kriminality třeba nasazovat s povolením soudu odposlechy a provádět domovní kontroly. Po nashromáždění důkazů ale musí kauzy předat policistům. Až k soudu může policejní orgán celní správy věc dovést pouze v případech takzvaného zkráceného přípravného řízení. Pokud by návrh prošel, mohli by u daňových trestných činů vést celníci celé šetření včetně návrhu na obžalobu.

Většina sněmovních stran je proti

Předloha ale podporu zřejmě nezíská. Proti návrhu se v anketě ČTK vyslovili zástupci ČSSD i komunistů, kteří vedou rozhovory o podpoře vlády ANO. „Mám za to, že pokud možno nemají existovat paralelní policie, které by se mohly dostávat do vzájemných konfliktů anebo spolu soutěžit. Vhodnější cestou se mi zdá existence specializovaných útvarů uvnitř policie,“ uvedl šéf sněmovního klubu ČSSD Jan Chvojka.

„Celní správa může tyto věci už dnes prošetřovat v první fázi trestního řízení – dublovat ale roli policie nemusí být efektivní. Složky navíc mohou spolupracovat v rámci daňové Kobry,“ připomenul speciální jednotku, ve které policie s celníky spolupracuje, poslanec KSČM Jiří Dolejš.

Podle zástupců středopravicových stran i Pirátů jde také o nesystémový krok. Vláda v demisi podle nich navíc nemá k takovým krokům ani mandát. Předseda Pirátů Ivan Bartoš by považoval za daleko efektivnější, aby při ministerstvu financí vznikl útvar, který bude řešit daňové úniky velkých korporací. „Lidi, kteří mají zkušenosti z celní správy, by tam nabral,“ poznamenal.