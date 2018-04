Janouška by návrat do vězení ohrozil na životě, píše se v posudku olomouckých lékařů

Komise osmi lékařů zkoumala zdravotní stav Romana Janouška od konce ledna, kdy pražský městský soud zadal zpracování posudku Fakultní nemocnici v Olomouci. Její posudek bude podkladem pro rozhodování o Janouškově žádosti o upuštění od zbytku trestu. Lékaři své zkoumání uzavřeli v polovině dubna. A zaslali soudu své vyjádření, podle kterého není Janoušek ve stavu, aby se mohl vrátit do vězení.

„Lze konstatovat, že klinický stav (…) a riziko těžkého poranění mozku (…) neumožňuje odsouzenému výkon trestu, aby nebyl ohrožen život a jeho zdraví,“ stojí v posudku.

Podle mluvčí Městského soudu v Praze Markéty Puci si však soud ještě vyžádá doplnění znaleckého vyjádření.

Janoušek v roce 2012 podle pravomocného verdiktu úmyslně srazil autem ženu v Praze-Nuslích. Původně čelil obžalobě za pokus o vraždu, nakonec dostal čtyři a půl roku vězení za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky.

Do brněnského vězení nastoupil lobbista v listopadu 2014 a zůstal v něm do března 2016, poté měl ze zdravotních důvodů trest opakovaně přerušený. Loni v listopadu Krajský soud v Brně zamítl Janouškovu další žádost o přerušení trestu. Zároveň ale uvedl, že zdravotní prognóza nepředpokládá zlepšení a Janoušek by měl situaci řešit žádostí o upuštění od zbytku trestu.

Janoušek se v určeném termínu do věznice nevrátil. Jeho advokát ale podal žádost o upuštění od zbytku trestu. Pražský městský soud nyní čekal na znalecký posudek o zdravotním stavu odsouzeného. Kdy by o něm mohl soud rozhodnout, není zatím jasné.