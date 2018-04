Při psaní na klávesnici si text hůř pamatujeme. Je to jako klus, ale ruční psaní to je balet, říká přírodovědec

„Při psaní, hlavně tom rukopisném, jsou aktivovány tři základní oblasti. Jednak motorické a senzorické, to znamená, když držíme tužku a upravujeme si papír, zapojujeme okruhy, které vedou do takzvané senzorické kůry a záhy se přenáší informace do motorického, hybného centra a my začínáme kroužit krásná písmena, nebo doktorskou hatmatilku, kterou lze těžko přečíst,“ přiblížil František Vyskočil.

Aktivuje se také fusiformní (vřetenovitá) kůra, v níž se podle něj stává ze shluku písmen informace a člověk píšící rukou se současně psanou informaci učí. „Když ťukneme na klávesnici, málokdy se nám propojí tato oblast (senzorická a motorická) s fusiformní a to je nevýhoda používání pouze klávesnice,“ popisuje přírodovědec.

Ruční psaní podporuje kreativitu

Lepší zapamatování si textu při psaní rukou se také experimentálně ověřovalo, když si studenti měli na přednášce jen zapisovat poznámky tužkou na papír, nebo do laptopu, po několika dnech si pamatovali více ti, kteří psali poznámky ručně.

A ruční psaní podporuje mimo jiné i kreativitu. Podle slov Františka Vyskočila stojí za to vložit úsilí do tvorby pohlednice nebo dopisu pro někoho blízkého. Dá se do vzkazu ručně psaného vložit originální ztvárnění emoce, což podle něj nemohou dostatečně nahradit smajlíky.

Poklus versus balet

„Psaní na tabletu je jako když jdeme, nebo klušeme. Ale psaní rukou, to je balet. Tam se zapojuje vaše duše a nejen informace. Předáváte ji taky příjemci, ale je to mnohem bohatší a košatější,“ dodává přírodovědec.

Rukou v současnosti píšeme stále méně, obzvlášť delší texty. Dopisy byly nahrazeny e-maily a poznámky píšeme spíš do tabletů a počítačů. Třeba Cambridgeská univerzita spustila dokonce pilotní projekt, kdy zkouší, jestli by studenti nemohli při některých testech využívat laptop. Jejich psaný projev je totiž čím dál méně čitelný.