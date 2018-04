Šéf Pirátů Bartoš: Nevěřím, že ANO s ČSSD jedná o programu

„Nejsem si jist, že tato jednání směřují k vládě s důvěrou,“ předpovídal vývoj Bartoš. Narážel tak na odmítavý postoj senátního klubu a části členské základny ČSSD k jednání o koaliční vládě s ANO. Zároveň podotkl, že sociální demokracie musí mít na vzniku vlády zájem, protože je zadlužená a na kampaň v případných předčasných volbách nemá peníze.

Změny pozic sociální demokracie v jednání s ANO se Bartošovi nelíbí: „Je trapné, když politici lžou a dávají nějaká ultimáta, která pak nedodržují.“ ČSSD v listopadu vstup do koalice s ANO odmítala. V únoru o něm už uvažovala s tím, že účast trestně stíhaného člověka ve vládě považuje za zásadní problém. Pak jednala o vzniku koalice vedené trestně stíhaným Babišem. Jednání přerušila kvůli sporu o ministerstvo vnitra, později ho ale obnovila.

Bartoš: Zemanova benevolence je bezbřehá

Bartoš rovněž kritizoval prezidenta Miloše Zemana za to, že víc netlačí na vznik vlády s důvěrou Poslanecké sněmovny. „Ta benevolence byla bezbřehá. Pan prezident potřeboval pana Babiše kvůli zvolení do dalšího funkčního období,“ řekl.

Kdyby byl šéf Pirátů v roli nejvyššího ústavního činitele, požádal by ANO, aby na premiéra navrhlo někoho jiného. Právě osoba trestně stíhaného Andreje Babiše je největším blokem v jednání s většinou stran. Dodal, že od prezidenta zaznívá, že do léta by vláda měla důvěru získat. Pokud o ni požádá kabinet s podporou komunistů, s důvěrou Pirátů počítat nemůže.