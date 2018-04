V Česku jsou tisíce problematických mostů, na opravy chybějí peníze i lidé

Trojská lávka a Libeňský most byly v posledních měsících ve středu zájmu. Lávka bez varování spadla, most, který je vzdálen jen několik kilometrů proti proudu, Praha v zimě na několik týdnů uzavřela kvůli havarijní opravě v obavách, že by jinak také spadl, a nyní se politici i veřejnost přou o jeho budoucnosti. Je to ale jen špička ledovce. V havarijním stavu jsou v Česku desítky mostů a větší opravu jich potřebují tisíce.