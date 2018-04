Piráti navrhli zrušit pokuty pro opilé vodáky. Možnost zakázat plavbu těm nebezpečným zůstane

„Podle odhadů požívá až 80 procent vodáků alkohol, ačkoli v současné době platí za takový přestupek pokuta až sto tisíc korun. Je vidět, že tato represivní politika je zcela neefektivní,“ zdůvodnil návrh poslanec Pirátů Lukáš Bartoň. Pod novelu zákona o vnitrozemské plavbě se podepsala padesátka poslanců ze všech frakcí vyjma ČSSD.

Novela se nevztahuje na řidiče vodních skútrů nebo posádky motorových člunů. Navrhovanou právní úpravou nebude podle Bartoně dotčena odpovědnost posádky lodí za způsobenou škodu či újmu na zdraví, případně další odpovědnosti stanovené v jiných předpisech.

Poslanec má za to, že novela by mohla být přijata tak, aby mohla platit už o letošní vodácké sezoně. S ohledem na lhůty pro schvalování zákonů je to ale nepravděpodobné.