Devatenáct let pro matku, která zabila své dítě. Bála se, že ji opustí přítel

Žena vysvětlovala tragédii, při které loni v srpnu zabila svoji holčičku, obavou z toho, že se o utajeném porodu dozví její partner – otec dítěte. Obhajoba usilovala o to, aby soud její jednání kvalifikoval jako vraždu novorozeného dítěte matkou, která v rozrušení z porodu usmrtila dítě. Za to by jí hrozilo tři až osm let vězení. Soud však nepřistoupil ani na to, že šlo o zabití v silném rozrušení ze strachu, úleku či zmatku, kde je trestní sazba pět až patnáct let.

Plzeňský krajský soud s odkazem na vyjádření znalců konstatoval, že šlo o vraždu dítěte, takže ženě hrozilo patnáct až dvacet let, případně i výjimečný trest (30 let nebo doživotí). Státní zástupkyně navrhla ženě, která se k činu přiznala, trest na spodní hranici, nakonec však má strávit za mřížemi devatenáct let. Podle soudce by navržených patnáct let byl příliš mírný trest s ohledem na ženino jednání.

Že zabila zdravou a donošenou holčičku, vysvětlovala její matka tím, že chtěla porod utajit před svým partnerem. Před ním tajila i těhotenství, rostoucí břicho vysvětlovala nemocí ledvin, dokonce falšovala lékařskou zprávu. Soudu řekla, že chtěla dítě po porodu dát k adopci nebo do babyboxu, ale krátce po porodu, který proběhl doma v koupelně, její partner nečekaně přišel. Proto chtěla dítě umlčet.

„Pořád jsem doufala, že to přítel nezjistí. Byla jsem strašně hloupá. On za to nestál. Udělala jsem hroznou věc. Je mi to líto,“ řekla soudu.

Ženin partner přitom po vynesení rozsudku ujistil, že by býval byl ochoten situaci řešit a s pomocí obou rodin by ji vyřešili. „Je jedno, jestli obžalovaná dostane rok nebo doživotí. To je je jedno, je to zkažený lidský život, to se nevrátí,“ řekl.

Holčičku zkusila omráčit, potom ji – prý opět ze strachu z prozrazení – bodla nožem do krku, udeřila paličkou na maso do hlavy a schovala do koše na prádlo. Tvrdila, že jednala v rozrušení. Když přítel viděl, že je od krve, tvrdila mu, že se řízla a že jí praskla cysta. Že porodila, přiznala potom záchranářům, ale jim ještě tvrdila, že dítě zatím odnesla porodní asistentka. Potom ale přijeli policisté a dívenku našli. Ještě žila, ale toho dne v nemocnici podlehla těžkým poraněním hlavy a otoku mozku.

Znalci u ženy rozpoznali závislou poruchu osobnosti. Projevuje se podřizováním, strachem z opuštění, vzdává se samostatných rozhodnutí. Žena své obavy zdůvodnila obavou, aby ji partner neopustil.

V krátké době je to druhý případ, kdy soud v Plzni řešil případ, kdy matka zavraždila své novorozené dítě. Před dvěma týdny soud nepravomocně odsoudil třicetiletou ženu k sedmnácti letům vězení za vraždu novorozeného chlapce loni v červenci.