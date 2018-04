Nadávali a plivali po hostech, líčí konflikt s Nizozemci šéf restaurace. Číšník málem přišel o oko

Číšník, kterého po potyčce v pražské restauraci zbila skupina nizozemských turistů, nebude moci dva měsíce pracovat. Má částečně zlomenou čelist, utrpěl těžký otřes mozku a málem přišel o oko. Holandskému listu Algemeen Dagblad to řekl Stafen Savić, ředitel skupiny, do níž podnik patří. Tři z Holanďanů soud potrestal podmínkou a na pět let je vyhostil z země. Další dva, hlavní agresoři, na verdikt čekají.