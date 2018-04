Armáda proti spalničkám. Její zdravotníci jsou připraveni nahradit izolované pražské záchranáře

„Ve chvíli, kdy se spalničky začaly akcentovat (…), tak bychom byli špatnými manažery, kdybychom nezačali připravovat opatření v případě, že by hygienici přikázali izolační opatření,“ vysvětluje ředitel pražských záchranářů Petr Kolouch s tím, že aktuální počet zaměstnanců v izolaci není pro záchranku rizikový.

Nasazení armády má výhodu v tom, že jsou vojáci polní nemocnice dostatečně proočkovaní a mají vzdělání v oblasti poskytování zdravotnické péče. „Oni budou poskytovat stejnou zdravotnickou činnost, jako poskytují v době svého civilního zařazení,“ dodává Kolouch. Vojáky tak stačilo proškolit o provozu záchranky.

Záchranáři budou v izolaci déle než týden

Jedním z nich je i Roman Pošta, který jinak působí jako záchranář 7. polní nemocnice. „Chtěli jsme záchranáře, kteří mají praxi zejména s přednemocniční péčí, nebo s urgentní péčí,“ dodává hlavní sestra Agentury vojenského zdravotnictví Hana Koďousková.

Mimořádné nasazení vojáků potrvá minimálně do 4. května, do tohoto data totiž zůstanou v izolaci zaměstnanci motolské nemocnice a také záchranáři. Armáda proto bude v pohotovostním režimu. Pokud by nastala podobná situace i v budoucnosti, mohli by v případě nutnosti vojáci nastoupit do pomocného režimu už v horizontu dvou až tří dnů.

Pražská záchranná služba mezitím začala s přeočkováním svých zaměstnanců proti spalničkám. A nakažené touto nemocí žádá, ať o nich informují zdravotníky předem. „Všichni členové výjezdových skupin používají ústní roušku, abychom předešli kontaminaci,“ vysvětluje náměstek sekce nelékařských pracovníků u pražské záchranky Zdeněk Křivánek.