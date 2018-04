ANO a ČSSD ladí koalici. Vyjasní si, zda Babiš z vlády odejde, když ho nepravomocně odsoudí

Začalo další jednání ANO a ČSSD o vytvoření menšinové koalice. Sociální demokraté by měli dostat první návrh koaliční smlouvy a programového prohlášení. Jejich finální verzi by se chtěl předseda ANO Andrej Babiš přiblížit do konce týdne. ČSSD by si chtěla vyjasnit především to, zda Babiš – nyní trestně stíhaný – odejde z vlády, padne-li prvoinstanční nepravomocný rozsudek. ANO to zatím odmítalo.