„Nečasová je hrdinka," píší lidé do sněmovny. Poslanci projednají návrhy na vyznamenání

plk. Květoslav Prokeš

(2. 6. 1897 – 5. 11. 1949)

„Květoslav Prokeš absolvoval nejprve vojenskou akademii v Hranicích a později vojenské školy ve Francii, odkud se vrátil roku 1924. Během okupace se zapojil do odboje. Po vypuknutí 2. světové války se připojil k československé armádě, která se formovala v zahraničí. Během války pak působil v hodnosti majora na Středním východě, kde velel motorizovaným jednotkám. Od října 1945 zastával funkci přednosty likvidačního oddělení zahraničního vojska, ale od listopadu 1946 byl přeřazen k řadově službě. Od té doby byl zároveň sledován a po únoru 1948 poslán do výslužby. V květnu 1949 byl zatčen a obviněn z přípravy ozbrojeného protistátního puče (Akce Květa), jehož cílem byla obnova demokratických poměrů v komunistickém Československu. Akce byla prozrazena a 4 dny před jejím plánovaným uskutečněním StB zatkla nejméně 58 osob. Odsouzeno bylo celkem 42 lidí, z toho padlo 6 rozsudků smrti provazem. 5. 11. 1949 byl major Květoslav Prokeš za zločiny velezrady a vyzvědačství spolu s dalšími odsouzenými v Praze na Pankráci popraven.“

Druh vyznamenání nebyl uveden, uděleno má být in memoriam. Navrhovatelem je město Zábřeh, předkladatelem starosta František John.

pplk. František Štamprech

„František Štamprech byl ruským legionářem, který se aktivně zúčastnil bojů na Rusi. Po návratu do vlasti zůstal v činné službě jako důstojník 11. pěšího pluku Františka Palackého v Písku. Po okupaci Československa, kdy byl propuštěn z aktivní služby, se zapojil s řadou svých kolegů do činnosti odbojové organizace Obrana národa a po schvalování atentátu na R. Heydricha byl spolu s dalšími členy této odbojové organizace popraven klatovským gestapem dne 22. 6. 1942. Pozůstalá rodina byla do konce války postižena řadou represí okupačního režimu. Ani nové pořádky nastoleného komunistického režimu po roce 1948 nenechaly rodinu F. Štamprecha bez povšimnutí. Následky věznění a týrání při výsleších poškodily zdraví zejména starší dcery Jiřiny.“

Navržen je na medaili Za statečnost, in memoriam. Navrhovatelem je Zdeněk Říha.

genmjr. Josef Ocelka D.F.C.

„Ocelka působil jako velitel u 311. bombardovací perutě v RAF během 2. světové války. Během svého působení získal mnoho ocenění. Byl velitelem a pilotem jednoho ze tří letadel, která 10. září 1940 uskutečnila 1. nálet nad území okupované Německem. Tímto náletem se přenesla válka na území okupované Německem a na území Německa, což byl jeden z významných milníků 2. světové války.“

Navržen je na Řád bílého lva 1. třídy, in memoriam. Navrhovatelem je Igor Ocelka.

Mgr. Naděžda Urbášková

(*15. 1. 1938)

„Naděžda Urbášková pochází z Nového Jičína. Po gymnáziu vystudovala Vysokou školu pedagogickou v Praze, obor hudební výchova a čeština. Po ukončení studia byla na základě konkurzu přijata do České filharmonie, Českého pěveckého sboru, vedeného profesorem Josefem Veselkou. Z rodinných důvodů odešla do Ostravy a učila na pedagogické škole a gymnáziu. Později přešla do České televize, televizního studia Ostrava, kde od roku 1971 do r. 2003 pracovala jako dramaturgyně, moderátorka a scenáristka. Po smrti manžela začala spolupracovat s mladými lidmi a stála u zrodu Studia Telepace (křesťanská televize Noe), kde působí dodnes. Svým pedagogickým úsilím vychovala řadu mladých tvůrců a osobností, podnítila vznik Televize Noe (televize s křesťanským zaměřením). Velmi významné bylo její působení v ostravském studiu České televize.“

Navržena je na medaili Za zásluhy. Navrhovatelem je Česká biskupská konference.

P. Karl Schrammel

(22. 9. 1907 – 5. 2. 1945)

„Karl Schrammel v roce 1927 vstoupil do kněžského semináře v Olomouci. V roce 1932 byl vysvěcen na kněze a v témže roce byl povolán do funkce prefekta (vychovatele) v německém Arcibiskupském chlapeckém semináři v Bruntále. 7. 7. 1941 byl K. Schrammel zatčen. Pro své pevné lidské a křesťanské postoje byl označen jako společnosti nebezpečný “sabotér„ a byla na něj uvalena ochranná vazba. Téměř 4 měsíce byl vězněn a koncem října 1941 byl převezen do koncentračního tábora v Dachau. V táboře se ihned zapojil mezi vězně, kteří, v rámci možností, aktivně pomáhali všem potřebným. V září 1943 byl nešťastnou náhodou zachycen jeho dopis, ve kterém popisoval zločiny SS v koncentračním táboře. Po té byl K. Schrammel vyslýchán a 5. 2. 1945 nacisty zavražděn v Buchenwaldu.“

Navržen je na medaili Za zásluhy, in memoriam. Navrhovatelem je Česká biskupská konference.

Mons. Josef Suchár

(*15. 10. 1958)

„Josef Suchár se vyučil elektrikářem a 15 let pracoval v továrně Zetor, Transporta a Kovopodnik. V roce 1986 byl tajně vysvěcen na kněze. V roce 1990 byl zapojen do kněžské služby v královéhradecké diecézi. Kromě toho, že je farářem v několika vesnicích v Orlických horách, je dlouholetým prezidentem Diecézní charity Hradec Králové. Na počátku 90. let stál u zrodu Sdružení Neratov. Přesvědčil první rodiny, aby se do Neratova přestěhovaly, a na faře poskytuje druhou šanci lidem, kteří v běžné společnosti neuspěli, zejména mentálně postiženým. Dodnes se aktivně podílí na obnově Neratova vlastní fyzickou prací i duchovním vedením. Právě díky němu má dnes Neratov 60 stálých obyvatel a místní sdružení přes 100 zaměstnanců, z toho přes 80 s postižením. Toto sdružení provozuje chráněné dílny, jídelnu, charitativní obchod, rekreační zařízení. Suchár se podílel i na vybudování školy pro 500 dětí v indické obci Mansapur. Za svou činnost v oblasti sociální péče byl v roce 2018 oceněn Stříbrnou pamětní medailí Senátu. Svou mnohaletou činností přispívá k sociálnímu a regionálnímu rozvoji Královéhradeckého kraje a k pozitivní proměně místa Neratov.“

Navržen je na medaili Za zásluhy. Navrhovatelem je Česká biskupská konference.

P. ThDr. Anton Gebert

(18. 4. 1885 – 18. 5. 1942)

„Anton Gebert se narodil na Tachovsku v obci Heiligenkreuz (Chodský Újezd). Roku 1909 byl vysvěcen na kněze a později nastoupil jako katecheta na obecnou a měšťanskou školu v Aši. V roce 1919 se stal profesorem náboženství na učitelském ústavu ve Stříbře, kde se však dostával do národnostních konfliktů s československými úřady. Po obsazení českých zemí nacistickým Německem byl od prosince 1939 ustanoven zastupujícím duchovním posádky Wehrmachtu v Praze, kde se setkával s vyššími důstojníky německé armády, díky čemuž získával informace o aktuální vojenské situaci a mohl vyslechnout mnohá kritická slova i na adresu Adolfa Hitlera. A právě šíření těchto kritických zpráv mu bylo v obžalovacím spisu kladeno za vinu. 7./8. ledna 1941 zatklo Geberta gestapo a obvinilo ho z poslechu zahraničního rozhlasu a šíření “poplašných zpráv„ o nacistickém státu a NSDAP. Odsouzen byl k jednomu roku vězení, avšak po odpykání trestu nebyl propuštěn. V polovině února 1942 byl převezen do terezínské Malé pevnosti a 27. 4. odeslán transportem do koncentračního tábora v Dachau. Během pobytu zde si ale způsobil vážná vnitřní zranění, která vedla k prudkému zhoršení zdravotního stavu a 17. 5. 1942 ke smrti. Gebert byl významnou postavou katolického dění v českých zemích v době před 2. světovou válkou a též významnou postavou protinacistického odboje z řad katolické církve.“

Navržen je na medaili Za zásluhy, in memoriam. Navrhovatelem je Česká biskupská konference.

Karel Sýs

(*26. 7. 1946)

„Karel Sýs patří k nejpřednějším a nejoriginálnějším současným českým básníkům. Vydal přes dvacet básnických sbírek, několik básnických próz, publicistické knihy politických glos a komentářů, knihy esejů o výtvarném umění a literatuře, řadu historických knih, epigramy, ale i poetické knížky pro děti a překladové knihy, převážně francouzské poezie. Sýsovo dílo čítá na sedm desítek knižních titulů různých literárních žánrů. Jeho verše byly přeloženy do více než dvaceti jazyků. Karel Sýs vystudoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze, avšak většinu života pracoval a pracuje jako časopisecký redaktor v různých funkcích v kulturních a literárních týdenících jako Tvorba a Kmen, v současné době řídí literární přílohu Haló novin nazvanou Literatura – Umění – Kultura (LUK). V roce 1999 inicioval s několika dalšími spisovateli založení Unie českých spisovatelů a dodnes je jejím předsedou. Unie českých spisovatelů spolu se Spolkem slovenských spisovatelů ho v prvním desetiletí našeho století několikrát navrhly na udělení Nobelovy ceny za básnické dílo. Jako jeden z mála českých literátů si zachoval kritické myšlení k současnému politickému dění u nás i ve světě – například patřil k několika spisovatelům, kteří veřejně odsoudili válečnou agresi proti bývalé Jugoslávii a proti Iráku.“

Navržen je na medaili Za zásluhy. Navrhovatelem je Michal Černík, předkladatelem poslanec Leo Luzar.

Ing. Jiří Fiala

(*11. 8. 1963)

„Jiří Fiala byl v letech 2003–2004 vězněn pro údajný únos jeho staršího syna. Věznění předcházel několikaletý spor o opatrovnictví jeho dětí. Po návratu z vězení Jiří Fiala založil sdružení K213. V květnu 2006 byl opět vězněn, přičemž důvodem byl údajný útok na soud, kterého se měl dopustit. V průběhu dalších let došlo k několika dalším zatčením a trestnímu stíhání. Jiří Fiala je znám jako bojovník za nápravu české justice a za rovnoprávné zacházení s otci, kterým byla a mnohdy stále jsou upírána jejich rodičovská práva.“

Navržen je na Řád T. G. Masaryka. Navrhovatelem je Jindřich Karel, předkladateli poslanci Radovan Vícha, Leo Luzar, Radek Vondráček a Jan Bartošek.

Pavel Dragoun

(*5. 10. 1947)

„Pan Pavel Dragoun se od 70. let zasloužil o zdokonalování a technický vývoj tavicích a chladicích procesů čediče. Byl konstruktérem výrobních zařízení a pod jeho rukama vzniklo na 150 zlepšovacích výrobních návrhů. Pavel Dragoun konstruoval licí stroje na čedičové trouby, které nemají ve světě petrurgie obdoby. Vyvíjel, představoval a modernizoval tavicí a chladící agregáty. Prováděl výrazné úspory energií (plyn a el. energie). Výrazně snížil emisní hodnoty NOX tepelných agregátů. Zdokonalil technologii při plynofikaci z generátorového plynu na svítiplyn a později zemní plyn. Významně se podílel na vývoji nového výrobku eurocu.“

Navrhovatelem je Jan Neustupný, předkladatelem poslanec Jan Bartošek.

MUDr. Vladislav Vančura

„Vladislav Vančura byl výraznou osobností meziválečného umění. Stal se spisovatelem, dramatikem, básníkem, scenáristou, filmovým tvůrcem a zároveň inspirátorem a organizátorem kulturního dění. Rozsáhlost, různorodost a specifika jeho tvůrčího úsilí v prvních letech po vzniku ČSR jako by chtěla naplnit kulturní potřeby občanů nového státu. Zároveň pak posílil postavení mladé republiky v žádoucím mezinárodním srovnání kvality umělecké tvorby.“

Navržen je na Řád bílého Iva. Navrhovatelem je Pavel Táborský, předkladatelem poslanec Jiří Dolejš.

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

„Prof. Pešek je mezinárodně uznávaný odborník v oblasti imunoterapie nádorových onemocnění, který se v této oblasti intenzivně zaobírá genetikou nádorových onemocnění a molekulárně cílenou léčbou nádorů. Během své mnohaleté profesní kariéry vychoval několik desítek odborníků v oboru pneumologie a ftizeologie. Je pravidelným a přispívajícím účastníkem mezinárodních seminářů. V oboru bronchologie se zaměřuje na kryoterapii, laserovou koagulaci a v neposlední řadě na laserovou hypertermii. Prof. Pešek byl v 90. letech také členem mezinárodního lékařského onkologického konzilia prezidenta republiky Václava Havla, a to jako jeden z jeho původních šesti českých konziliářů. Za uplynulých 20 let provedl již více než 40 000 specializovaných konziliárních vyšetření. Vydal kolem dvou set tuzemských publikací a kolem stovky publikací zahraničních. Mimo mnoha jiných významných funkcí je národním delegátem ČPFS za ČR do Evropské respirační společnosti. Je držitelem medaile ČLS JEP, dvou medailí LF UK v Plzni a v neposlední řadě obdržel ocenění vydavatelů časopisu Cancer genetics za odborné příspěvky v oblasti genetiky karcinomů.“

Navržen je na medaili Za zásluhy. Navrhovatelem je poslanec Jiří Valenta.

Mikuláš Ganišin

(*25. 10. 1922)

„Mikuláš Ganišin byl v roce 1944 odeslán k 1. čs. armádnímu sboru v SSSR a později byl nasazen do bojů na východní frontě. Po druhé světové válce se dlouhodobě léčil v nemocnici, zejména kvůli omrzlinám, které na sklonku války utrpěl. Ve 2. polovině 40. let se podílel na stavbě Žermanické přehrady a následně pracoval 20 let (až do důchodu) ve Válcovnách plechu ve Frýdku-Místku. Návrh je podáván s cílem ocenit statečnost v boji a morální a mravní kvality. Mikuláš Ganišin se aktivně zapojoval do práce s mládeží ve školách, kde pravidelně u příležitosti osvobození naší vlasti s dětmi besedoval, vedl je k hrdosti na svou zemi a vlastenectví. I přes svůj vysoký věk je četař Mikuláš Ganišin stále aktivní a svým okolím je ceněn pro jeho skromnost, pracovitost a odvahu, kterou prokázal zejména v době války proti fašismu.“

Navržen je na medaili Za hrdinství. Navrhovatelem je Petr Majer, předkladatelem poslanec Stanislav Fridrich.

Věra Sosnarová

„Věra Sosnarová dodnes organizuje besedy, kde autenticky vypráví o svém životě, který poznamenal rok 1945, kdy byla společně se svou matkou a sestrou odvlečena příslušníky Rudé armády do Sovětského svazu. 19 let čelila zneužívání a byla vystavena nelidským životním podmínkám. Svůj osud rovněž popsala v knize Krvavé jahody. Celou dobu po návratu zpět do Československa pod hrozbou opětovného odvlečení do Sovětského svazu o svém osudu mlčela. I přesto, že příběh paní Sosnarové je veřejnosti znám, dosud se nedočkala žádné finanční kompenzace a ani vyznamenání.“

Druh vyznamenání nebyl uveden. Navrhovatelem je Oldřich Křepelka.

Jana Nagyová Nečasová

„Paní Jana Nečasová-Nagyová – žena hrdinka. Tato skvělá žena se sama odvážně vrhla do boje za lepší zítřky. Této ženě hrdince se podařilo neskutečné a neuvěřitelné: bez sebemenšího problému přesvědčit, zmáknout a úspěšně si podřídit a zmanipulovat největší špičky zpravodajských služeb České republiky a armády i s nejvyšším vykonavatelem jejich přání (dva generály a jednoho vykonavatele plukovníka). Tyto vlivné vojáky se nepodařilo zničit na několika zahraničních misích v Afghánistánu ani Talibanu. Co nedokázal Taliban, dokázala česká žena. Ano, statečná žena, žena hrdinka, paní Jana Nagyová-Nečasová.“

Druh vyznamenání nebyl uveden. Navrhovatelem je Jiří Sovák Šedivec.