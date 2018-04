Matka píchala zdravému synovi inzulin kvůli dávkám. U soudu dostala osm let

„Jednání obžalované považujeme za zcela zvrácené a zrůdné,“ konstatoval předseda senátu pražského městského soudu Tomáš Kubovec. Žena je nyní ve vazbě, o dva mladší syny se stará jejich otec a o nejstaršího teta.

Matka podle rozsudku píchala svého prostředního syna inzulinovým perem do hýždí opakovaně, a to nejméně od června do srpna 2017. Inzulin u syna vyvolával stavy středně těžké hypoglykémie, tedy nízké hladiny cukru v krvi. Dítě se třáslo, bylo bledé a unavené, mělo bolesti hlavy a také častý pocit hladu, takže výrazně přibralo.

Podle znalců byl chlapec inzulinu vystaven tři až čtyři měsíce

„Ohromně mě to mrzí a lituju toho, nevím, co mě to napadlo. Protože prostě jsem blbá,“ uvedla osmatřicetiletá žena s pláčem. Vzápětí ale podotkla, že určitě není vinna v takové míře, jak tvrdí obžaloba. „Trestnou činnost jsem spáchala jednou doma a čtyřikrát v té nemocnici, víc nic za celou dobu nebylo,“ prohlásila.

Dříve ovšem na policii připustila, že doma synovi inzulin aplikovala třikrát. „Tohle číslo jsem stoprocentně neřekla. Policie na mě tlačila se vším všudy,“ poznamenala. Podle znalců byl však chlapec dávkám inzulinu vystaven tři až čtyři měsíce.

Státní zástupkyně Margita Kralická upozornila na to, že žena, která má přiznaný částečný invalidní důchod, pracovala dohromady jen pár měsíců. Jinak žila z dávek, které se blížily k částce 20 tisíc měsíčně. Zvyšovala je tím, že s dětmi od jejich narození chodila po doktorech a stěžovala si na jejich údajné zdravotní potíže.

„U prostředního syna se jí takto podařilo vytvořit pět různých diagnóz, z nichž čtyři se ukázaly jako nepravdivé,“ podotkla Kralická. „Jsem přesvědčena, že účelově manipulovala s informacemi, které předávala lékařům,“ přidala se synova lékařka Danuše Nytrová.