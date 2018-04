Obžalovaní v kauze OKD vinu odmítli, rozsudek padne dva a půl roku po zahájení soudu

24. srpna 2017 - Věřitelé OKD schválili přijetí reorganizačního plánu firmy, který počítá s tím, že doly a provozní majetek budou vloženy do nově založené společnosti OKD Nástupnická, v níž by 100 procent akcií měl získat za 80 milionů korun státní podnik Prisko. V původní OKD zůstanou jen pohledávky za bývalými majiteli.

11. května 2016 - Vláda schválila příspěvek pro propouštěné zaměstnance OKD. Horníci by měli dostávat 8000 a ostatní pracovníci 7000 korun měsíčně, a to tři měsíce až pět let.

2. února 2016 - OKD oznámila, že chce do tří let propustit polovinu zaměstnanců. Později vzalo vedení firmy svá slova zpět.

Zdůraznil, že na FNM vznikla jen pracovní verze materiálu, který později řešila vláda. „Finální verze vznikla na ministerstvu financí nebo ministerstvu průmyslu,“ řekl Škurek. Uvedl také, že k posudku nebyly výhrady, jelikož tehdy odpovídal nejvyšší ceně, která byla nabízena.

Advokáti navrhují zastavení stíhání. Kvůli promlčení

Advokáti soudu navrhli, aby bylo stíhání jejich klientů zastaveno, jelikož byl případ promlčen. Podle advokátů v kauze neplatí promlčecí lhůta dvaceti let, ale pouze pět let, které začaly plynout od přípravy privatizačního projektu v roce 1993. Stíhání by proto podle nich mělo být zastaveno. Za druhou možnou variantu vývoje v případu považují to, že se nestal trestný čin, který popisuje obžaloba, a tak by měli být zproštěni. Černý naopak pro muže požaduje podmíněné tresty a zaplacení způsobené škody.