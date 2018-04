Víkend změní duben na červen. Teploty se mohou vyšplhat až k tropické třicítce

V neděli teploty místy dosáhnou i tropických 30 °C, na většině území republiky se budou pohybovat od 24 do 28 °C. Očekává se polojasno, jen při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky nebo dokonce bouřky. Nejnižší noční teploty budou mezi 13 až 9 °C.

Pokud se někdo chystá o víkendu do přírody, měl by použít repelent proti klíšťatům. Jejich aktivita dosahuje nejvyššího stupně. Doporučuje se také volně nevstupovat do listnatých a smíšených lesů a pohybovat se pouze po zpevněných cestách.

V pondělí se nejvyšší teploty na většině území vyšplhají k 25 až 29 °C. V noci klesnou na 17 až 13 °C, na západě dokonce až na deset stupňů Celsia. Od jihu a jihovýchodu bude foukat mírný vítr tři až sedm metrů za sekundu. V Čechách se během den bude vítr měnit na západní až severozápadní, proto i teploty na západě republiky budou nižší, kolem 23 °C.