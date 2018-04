Prezident jmenoval do čela generálního štábu zkušeného vojáka Aleše Opatu

Opata bude mít podle Šlechtové dva klíčové úkoly, a to změny v systému řízení armády a rovněž zlepšení komunikace mezi generálním štábem a ministerstvem obrany při zadávání veřejných zakázek.

„Chci vytáhnout mladší generaci do řízení a velení armády. Chceme obměnit celé vedení a řízení, bude to opravdu enormní krok,“ uvedla Šlechtová. Změny jdou podle ní ruku v ruce s reorganizací armády podle standardů NATO, která by měla být hotová v roce 2019.