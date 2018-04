Nová Babišova vláda získává tvar. U ČSSD už se rýsují jména, rošády nevylučuje ani ANO

Vyjednavači ANO a sociálních demokratů se sejdou ve středu odpoledne, ovšem bez premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), který bude kvůli výjezdu vlády do Moravskoslezského kraje mimo Prahu. Řešit se budou hlavně personálie a praktické fungování koalice, programové věci už jsou podle místopředsedy ANO Richarda Brabce dojednány z dřívějška.

Hlavní vyjednávač a předseda ČSSD by měl ve vznikajícím kabinetu obsadit post ministra vnitra. On sám má sice blíže k ministerstvu zahraničí, tento post by měl ale v rámci kompromisu přenechat někomu jinému. Nejčastěji se hovoří o tom, že diplomacii má vést europoslanec Miroslav Poche – i když on sám to odmítá komentovat. Poche ovšem před volbami kritizoval prezidenta Miloše Zemana a jeho případné jmenování do vlády by tak mohlo být komplikované.

O konci Stropnického v čele resortu zahraničí se spekuluje už delší dobu. Prezident Miloš Zeman k tomu v úterý uvedl, že má Stropnický zájem opustit funkci ministra a rád by se stal velvyslancem. Prezident předpokládá, že mu v tomto směru vyhoví. Stropnický už dříve působil jako český velvyslanec v Portugalsku, Itálii nebo Vatikánu.