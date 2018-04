Poslední hodiny života v nemocničním osamění? Důstojný odchod pomáhají ulehčit paliativní týmy

Vznik oddělení paliativní péče v nemocnicích nyní podporuje nadační fond Avast. Projekt Spolu až do konce už pomohl téměř dvaceti nemocnicím a přibývají další. „Chybí ale odborníci, takže naše další investice je do lidí, kteří chtějí paliativní péči dělat,“ uvedla spoluorganizátorka projektu z Nadačního fondu Avast Martina Břeňová.

V nemocnicích stále umírá až 70 procent Čechů. Ministerstvo proto už začátkem roku deklarovalo, že do roku 2025 chce mít v pěti pilotních zařízeních paliativní týmy pečující o umírající podle vytvořených postupů a doporučení. Z evropských peněz na to vyčlenilo 60 milionů korun. „Schválili jsme nový program, který by měl vést k tomu, aby na to byl připravený střední personál,“ dodal náměstek pro zdravotní péči Roman Prymula.

Resort navíc obnovil i jednání o zákonu o paliativní péči. Podle ředitele Centra paliativní péče Martina Loučky se politici v poslední době tématu umírání přestali bát. Paliativní péči se díky tomu podařilo dostat více do povědomí veřejnosti. Zároveň ale upozornil, že dění kolem péče o umírající nejvíc ohrožují změny politické situace.

80 procent lidí chce umírat doma

V Česku ročně umírá asi 108 000 lidí. Ze statistik vyplývá, že velká část z nich je do nemocnice převezena na poslední dny či hodiny života. Průzkumy přitom ukazují, že až 80 procent lidí si přeje umírat doma. Podle odborníků z oblasti paliativní medicíny je domácí péče i levnější. Odhadují úsporu asi na 300 korun denně.