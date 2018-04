Padlo obvinění za napadení číšníka v Praze. Týká se pěti ze sedmi zadržených Nizozemců

Číšník se v sobotu s muži dostal do konfliktu poté, co je upozornil na to, že nemohou na zahrádce restaurace konzumovat donesený alkohol. Skupina podle kriminalistů zaútočila na personál restaurace. Jednoho číšníka muži povalili na zem, kde ho začali mlátit pěstmi a kopat do něj. Číšník zůstal bezvládně ležet na zemi a muži z místa utekli. Napadený skončil ve velmi vážném stavu na jednotce intenzivní péče a podstoupil operaci hlavy.