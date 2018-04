Travel Service prověřuje motory všech svých boeingů. Reaguje tak na nehodu letadla v USA

Travel Service má ve své flotile třicet tři Boeingů 737 nové generace, které mají stejný typ motoru jako spoj Southwest Airlines z New Yorku do Dallasu. ČT to potvrdila mluvčí aerolinek Vlaďka Dufková. Je to motor CFM56-7B od francouzsko-amerického výrobce CFM International.

První z motorů už Travel Service prověřuje. Je to motor, který absolvoval víc než třicet tisíc vzletů a přistání, tedy tzv. cyklů. Technici dělají revizi lopatek dmychadla. Takový motor je na letadlech Travel Service pouze jeden a firma ho musí zkontrolovat do dvaceti dnů. To jí nařídila EASA minulý pátek.