Proč měl Murín skončit? V hospodě něco zaslechl, ale neřekl od koho

Bývalý náměstek ministra vnitra a nynější publicista Martin Fendrych s expremiérem Sobotkou souzní. „Nemám důvod domnívat se, že by to byla tak závažná věc, že by kvůli tomu měl být ředitel GIBS nucen odstoupit. To jsou pohádky a konstrukce, které se vytvářejí k tomu, aby se na člověka dalo dobře tlačit,“ míní.

Státní zástupci jsou nespokojeni. Je to zodpovědnost jich samých, říká bývalý šéf GIBS

Sám Michal Murín se nyní nechtěl vyjádřit, v minulosti nicméně poslance upozorňoval na to, že „se dostává GIBS pod politický tlak“. Svoji rezignaci však nedal do souvislosti se sporem s Babišem, nýbrž s výhradami, které na adresu GIBS zaznívají od žalobců; nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman totiž hovořil o údajných závažných pochybeních inspekce a nalomené důvěře mezi GIBS a státními zástupci.

V dopise bezpečnostnímu výboru sněmovny se Pavel Zeman zmínil o Murínových opatřeních proti údajným systémovým nedostatkům v činnosti GIBS, která označil za „jinak opožděna a současně i nedostatečná“.

Z toho, co řekl nejvyšší státní zástupce ČT, však nevyplývá, že by jeho cílem bylo zbavit se Michala Murína. „Po celou dobu existence GIBS se snažím komunikovat s touto institucí tak, abychom ji pomáhali odborně vést. To znamená, že veškeré moje výtky, které byly v minulosti a které možná v budoucnu ještě budou, jsou směřovány k vyšší kvalitě její práce,“ ujistil Zeman.

Opoziční poslanci pak pochybují o významu toho, na co si nejvyšší státní zástupce stěžoval. „Chyběla klíčová věc, které si všichni nevšimli: Kolika kauz, které jsou mezi státním zastupitelstvím a GIBS, se to vlastně týká. Není tam řečeno, jestli je to jedna kauza, nebo jestli je to 50 procent nebo dokonce 100 procent. Je to matoucí dokument, zavádějící, který měl uvést poslance v omyl. Některé kolegy, konkrétně z ANO, v omyl uvedl,“ řekl Pavel Žáček (ODS) z bezpečnostního výboru.