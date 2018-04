Vláda s podporou KSČM překračuje červenou čáru, která platila skoro 30 let, říká Fiala

Prezident Miloš Zeman je podle Fialových slov ústavním činitelem, který v Česku rehabilituje extrémy, ať už třeba svou účastí na sjezdu SPD, nebo nyní aktuálně na sjezdu KSČM. „Aby jel prezident demokratické republiky na sjezd komunistické strany zrovna v době, kdy se do vlasti vrací ostatky kardinála Berana, to mi připadá nepřijatelné,“ podotkl.

„Je to politická strana, která má v sobě úplně absurdní stalinské křídlo a málem tady oslavuje Únor 1948. To jsou přece strašné zprávy,“ řekl předseda občanských demokratů. I kdyby podle svých slov vynechal minulost, stále jde o politickou platformu, která požaduje odchod Česka z NATO, čímž podle Fialy ohrožuje bezpečnost naší země. „Je velkou odpovědností těch, kteří komunisty připouštějí k moci, že něco takového dělají,“ prohlásil.

„Pro mě to, že se vláda bude opírat o podporu komunistů je překročení jakési červené čáry, která tady platila téměř 30 let a žádná dobrá zpráva to není,“ prohlásil Fiala. KSČM označil za anomálii a stranu, která se hlásí ke zločinné ideologii komunismu.

ANO a ČSSD se opětovně vrátí k vyjednávání o případné vládní koalici. Sociální demokraté mají před druhým kolem podmínky třeba pro případ, že bude nějaký člen vlády odsouzen. Musel by podle požadavku ČSSD rezignovat.

Nad podobným kritériem ale Fiala kroutí hlavou. „Připadá mi to, kam jsme se dostali, jako naprosto absurdní situace. Vždyť to, co si sociální demokracie staví jako jakousi podmínku, je přece úplná samozřejmost. Vzpomeňme si na období před několika lety. Z vlády se odstupovalo nejen při trestním stíhání, ale po několika článcích v médiích, které vyvolávaly jen podezření. Kam jsme se to dnes dostali,“ zavzpomínal Fiala, podle jehož měřítka je zcela samozřejmé, že ve vládě nemá sedět nikdo stíhaný, natož snad odsouzený.