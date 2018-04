Po prvním soudu rezignace? ANO s podmínkou sociálních demokratů nesouhlasí, KSČM však nevadí

přehrát video Události: ČSSD hledá řešení problému s trestně stíhaným premiérem

Koaliční smlouva by mohla být hotová do konce týdne a alespoň částečně by mohla kopírovat tu, kterou sociální demokraté podepsali s ANO před čtyřmi roky. ČSSD teď navrhla, aby v ní byl zanesen nový mechanismus: povinnost odstoupit pro odsouzeného člena vlády.

Jan Bureš politolog Metropolitní univerzity Praha „Vítězem volby není ten, kdo je první, ale ten, kdo se podílí na vládě. Proto jsou vítězem voleb komunisté i sociální demokraté. Přestože ve volbách dosáhli svého nejhoršího polistopadového výsledku.“

„Nedokážu si představit, že bychom uzavřeli vyjednávání, aniž bychom tento problém vyřešili. Navrhli jsme několik řešení, tohle je další z nich, “ sdělil předseda ČSSD Jan Hamáček. Podobně jako šéf sociálních demokratů se k problému staví i další členové vedení strany. „Samotné vyjednávání může tento názor pana premiéra opravdu zkomplikovat. Podstatné je, aby vznikla konečně vláda s důvěrou. A tohle je nejzazší hranice, kam jsou sociální demokraté ochotní zajít,“ uvedl místopředseda ČSSD Roman Onderka.

Babiš požadavek ČSSD opětovně odmítl. Řekl, že k tomu nevidí důvod. Uvedl také, že už je alergický na to, že se o něm mluví jako o trestně stíhaném. Babiše policie obvinila z podvodu při financování farmy Čapí hnízdo, předseda ANO to označuje za účelové. Sociální demokraté proto zvažují i další pojistku. „Budeme trvat na tom, aby v případné koaliční smlouvě byl ošetřen případ, že člen vlády bude prvoinstančně odsouzen, a pokud neodstoupí, tak platnost koaliční smlouvy skončí,“ plánuje předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. „To je pro mě nepřijatelná podmínka,“ reagoval však na návrh sociálních demokratů předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Strany se zatím neshodují ani na tom, zda by se mělo změnit rozložení sil ve sněmovních výborech, tedy aby SPD ztratilo vliv na fungování sněmovny. To požadují sociální demokraté. Podle šéfa SPD Tomia Okamury chce ČSSD učinit hnutí ANO vydíratelným. ČSSD tvrdí, že Okamurovo hnutí jsou extremisté, to ale vedení SPD odmítá. Podle komentátora MF Dnes Miroslava Koreckého jde ze strany ČSSD o racionální požadavek. „Ani nejlepší koaliční smlouva sociálním demokratům nezaručí, že v nějakou chvíli ANO neoživí hlasovací koalici s SPD a komunisty a je samotné nepřehlasují,“ upozornil v pořadu Události, komentáře.

„Zdá se mi, že si ČSSD dává nesplnitelné podmínky. V právním státe platí presumpce neviny až do pravomocného rozsudku. Pokud budeme tvrdit, že je Andrej Babiš vinen už teď, tak mu nahráváme a on může tvrdit, že je to celé účelové. Italům se také podařilo zbavit se Berlusconiho ze všech jeho funkcí až poté, co padly pravomocné rozsudky.“ Jan Bureš politolog Metropolitní univerzity Praha

Staronová koaliční smlouva

Obsah koaliční smlouvy řešil premiér Babiš s Jaroslavem Faltýnkem a Richardem Brabcem. Smlouva má kopírovat tu, na základě které vládla koalice pod vedením Bohuslava Sobotky. A to i přes to, že v minulosti koaliční poslanci nerespektovali třeba body, že pozměňovací návrhy budou nejprve projednány v koalici. „Dohodli jsme se, že původní koaliční smlouva, která sice moc nefungovala, by mohla být kostrou pro novou koaliční smlouvu,“ řekl Faltýnek.

Jednat se bude i s komunisty

Miroslav Korecký komentátor MF Dnes „Tohle je pro komunisty historický úspěch a skutečný přelom v jejich polistopadovém vývoji.“

Brabec očekává, že jednání budou tento týden navazovat na ta, která obě uskupení vedla na přelomu března a dubna. Vzniknout by měla menšinová vláda s podporou komunistů. To, že komunisté dosavadní vyjednávání podporují, ukázal i sobotní sjezd, na kterém si členové KSČM zvolili do svého člena dosavadního předsedu Vojtěcha Filipa. „Sjezd jenom potvrdil správnost dosavadního přístupu KSČM. Díky tomu může být Filip důvěryhodným partnerem i pro Babiše,“ myslí si politolog Metropolitní univerzity Praha Jan Bureš. A právě komunisté by se mohli k vyjednávání přidat. Také oni chtějí promlouvat do personálních obsazení ministerských křesel a i s nimi by mělo hnutí ANO podepsat dokument, který by definoval podmínky tolerance menšinového koaličního kabinetu. Tuto smlouvu o toleranci by mohlo širší vedení KSČM podepsat v květnu.

„Pokud by se zásadnějším způsobem zkomplikoval vývoj situace, tak pokud přijde někdo s návrhem změny vlády, tak to jsme schopni vyslechnout a zvážit to. Čili my si nezakazujeme hlasovat proti vládě nebo některé její věci nepodpořit,“ prozradil poslanec KSČM Jiří Dolejš.

„Jestli by to, jak naznačoval pan předseda Filip, chtěli písemně stvrdit nebo ne, to ještě uvidíme,“ řekl k tomu místopředseda ANO Brabec. Podle komentátora MF Dnes Koreckého jde o zcela novou formu vládní spolupráce. „Není to koaliční smlouva, ale ani opoziční. Je to nezvyklé. Nedivím se komunistům, že to chtějí písemně, už jenom pro ten symbolický význam, že s nimi vládní strana jedná. Také pak pro ně bude jednodušší kontrolovat, co se z komunistických požadavků plní a dodržuje,“ doplnil v pořadu Události, komentáře Korecký. Komunisté ovšem nejnovější požadavek ČSSD na odstoupení prvoinstančně odsouzeného člena vlády nepodpoří. „U nás platí presumpce neviny, tedy až do pravomocného rozsudku,“ prohlásil předseda KSČM Vojtěch Filip.

„Sjezd ukázal, že komunisté jsou především stejní jako dosud. Na sjezdu se střetl modernistický a konzervativní proud - a zvítězil pragmatismus Vojtěcha Filipa. Ani jeden proud nyní nemá navrch.“ Miroslav Korecký komentátor MF Dnes

Vedení KSČM trvá na tom, že má konzultovat personální obsazení případné vlády. „Chceme být informováni. Konzultační, informační role je pro nás podstatná. Přece i pro premiéra je důležité vědět, zda nemáme s konkrétním člověkem problém. Pomůže to větší stabilitě,“ plánuje poslanec KSČM Jiří Dolejš. V pořadu 90′ ČT24 zmínil výhrady vůči ministryni obrany Karle Šlechtové (nestr. za ANO). „Nejenom my jsme z ní nervózní. Nepopíráme, že má vlastenecký zápal, ale raději bychom viděli v čele rezortu někoho s hlubším vhledem,“ naznačil Dolejš.

Vnitro bude Do nového kola jednání jdou ANO i ČSSD s tím, že sociálním demokratům připadne post ministra vnitra. Kromě toho se má ČSSD rozhodnout, zda získá ministerstvo obrany, nebo zahraničních věcí. „Mohu prozradit, že aktuálně je to 70 procent ku 30 ve prospěch ministerstva zahraničí. Sociální demokracie je proevropská strana, která míří na západ a uvědomuje si, že jsme členy Severoatlantické aliance. Na tom nechceme nic měnit,“ vysvětlil ČT místopředseda ČSSD Onderka. Strana se zatím podle něj nerozhodla, koho do čela ministerstva prosadí. Podle informací ČT se mluví například o Miroslavu Poche.

Fakta Která ministerstva má získat ČSSD a kdo je vede nyní Která ministerstva má získat ČSSD a kdo je vede nyní ministerstvo vnitra – Lubomír Metnar

ministerstvo práce a sociálních věcí – Jaroslava Němcová

ministerstvo zemědělství – Jiří Milek

ministerstvo kultury – Ilja Šmíd

ministerstvo obrany – Karla Šlechtová

nebo ministerstvo zahraničí – Martin Stropnický

Rozhodnutí ale zatím nepadlo. „Nedostala jsem žádnou nabídku na druhé kolo, nicméně se o tom, že bych měla skončit, dozvídám teprve z médií. Takže v tuto chvíli pracuji,“ uvedla šéfka obrany Šlechtová (nestr. za ANO). Babiš v pondělí prohlásil, že s odcházejícími členy vlády počítá na jiných státních postech. Vedle Šlechtové by se to mohlo týkat také ministrů kultury, práce a zemědělství. „Budu s nimi diskutovat a snažit se to řešit tak, aby zůstali ve státní správě a pomáhali s těmi projekty,“ plánuje Babiš.

S tím, že by na ministerstvu práce a sociálních věcí skončila, ale například současná šéfka resortu Jaroslava Němcová (ANO) nepočítá. „Umím si to představit jen velmi těžko. My jsme začali jinak nastavovat procesy, přenastavili jsme systémy a tyto kroky považuji za velmi logické. Dovedu si ale představit, že v řadě opatření bude sociálnědemokratický ministr pokračovat,“ řekla Němcová. O svém odchodu z vlády zatím s premiérem Babišem nemluvil ani současný ministr zemědělství v demisi. „To není o zklamání, to je politický vývoj. S panem premiérem jsme o tom ještě vůbec nejednali, takže nemám, co bych k tomu dodal,“ říká ministr zemědělství Jiří Milek (nestr. za ANO). Podle něj se nový ministr bude muset zaměřit třeba na řešení kůrovcové kalamity. Stávající ministři mají velké plány Naopak ministři, kteří mají ve vládě zůstat, chtějí po získání důvěry prosadit své nejdůležitější plány. „Půjdeme debatovat o zásadních daňových zákonech, to znamená zejména o novém zákonu o dani z příjmu,“ očekává ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO). Ministr průmyslu pak počítá s rozhodnutím o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. „Je to bezesporu nejenom nejdůležitější úkol, ale také nejtěžší. Proto bude okamžitě nutné využít pozice s důvěrou,“ plánuje Tomáš Hüner (nestr. za ANO).

Fakta Vláda většinou zůstala v demisi dny nebo týdny Vláda většinou zůstala v demisi dny nebo týdny 1996 – 2 dny: Vláda premiéra Václava Klause podala demisi 2. července, ve stejný den jmenoval prezident Václav Havel Klause opět předsedou vlády. Členy nového kabinetu Havel uvedl do funkcí 4. července.

1997 – 33 dnů: Druhá Klausova vláda podala demisi 30. listopadu, nový premiér Josef Tošovský (nestraník) byl jmenován 17. prosince. Do jmenování celé vlády ale uplynulo ještě dalších 16 dnů, stalo se tak 2. ledna 1998.

1998 – 5 dnů: Tošovského vláda podala demisi 17. července, ve stejný den se předsedou vlády stal Miloš Zeman (ČSSD). Kabinet byl jmenován o pět dnů později, 22. července.

2002 – 3 dny: Zemanova vláda podala demisi 12. července a ve stejný den se novým premiérem stal Vladimír Špidla (ČSSD). Jeho vládu prezident jmenoval 15. července.

2004 – 34 dnů: Špidla podal demisi své vlády 1. července a 26. července byl novým premiérem jmenován Stanislav Gross (ČSSD). Do jmenování celé vlády ale uplynulo ještě dalších devět dní, stalo se tak 4. srpna.

2005 – nový kabinet jmenován v den demise předchozí vlády: Předseda vlády Gross podal demisi 25. dubna, ve stejný den prezident Václav Klaus jmenoval premiéra Jiřího Paroubka (ČSSD) i jeho kabinet.

2006 – 19 dnů: Paroubkova vláda podala demisi 16. srpna, ve stejný den byl premiérem jmenován Mirek Topolánek (ODS). Jeho vláda byla jmenována 4. září.

2006 až 2007 – 90 dnů: Topolánkova vláda podala demisi 11. října poté, co 3. října nedostala důvěru sněmovny. Mirek Topolánek byl znovu jmenován premiérem 8. listopadu. Jeho druhý kabinet byl jmenován 9. ledna 2007.

2009 – 43 dnů: Druhá Topolánkova vláda podala demisi 26. března, 9. dubna byl novým premiérem jmenován Jan Fischer (nestraník); vláda byla jmenována 8. května.

2010 – 18 dnů: Kabinet Jana Fischera podal demisi 25. června. O tři dny později byl novým premiérem jmenován Petr Nečas (ODS). Jeho koaliční vláda byla jmenována 13. července.

2013 – 23 dnů: Kabinet Petra Nečase podal demisi 17. června. Nový premiér Jiří Rusnok (nestraník) byl jmenován 25. června, jeho vláda pak 10. července.

2013 až 2014 – 169 dní: Kabinet Jiřího Rusnoka podal demisi 13. srpna 2013, šest dní poté, co mu sněmovna nevyjádřila důvěru. Prezident Miloš Zeman pak ale už žádného dalšího premiéra až do předčasných voleb v říjnu 2013 nejmenoval. Nového premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) prezident jmenoval 17. ledna 2014, celý kabinet 29. ledna.

2017 – 8 dnů: Prezident Zeman přijal demisi Sobotkovy vlády 5. prosince (kabinet ji schválil 29. listopadu), o den později pak jmenoval premiérem Andreje Babiše (ANO). Jeho jednobarevný menšinový kabinet prezident jmenoval 13. prosince. Babišova vláda ale nedostala důvěru sněmovny a 17. ledna 2018 podala demisi.