Irák stojí o českou pomoc. Nabízí spolupráci tajných služeb

„Bojují s terorismem léta, mohli by nám poskytnout své know-how,“ řekla ministryně. Návrh chce nyní projednat s vedením Vojenského zpravodajství (VZ). Pokud bude mít VZ zájem, do Iráku by byl vyslán předsunutý tým. Na základě jeho informací by se pak o případné spolupráci rozhodlo.

Působení české armády by se mohlo v příštích měsících rozšířit. Počítá s tím návrh mandátu, který již schválila vláda v demisi. Posoudit ho ještě musí parlament. V případě jeho schválení by česká armáda mohla do Iráku vyslat až 110 českých vojáků. Další čeští vojáci by pak do Iráku mohli zamířit v rámci výcvikové mise, kterou připravuje NATO.

Šlechtová s Hijalím probrala i spolupráci Iráku s českými firmami v pozemní technice. Irácký ministr během své třídenní návštěvy podle Šlechtové zamíří i do českých zbrojařských firem a státních podniků, navštíví třeba LOM Praha nebo Vojenské a opravárenské podniky.

Hijalí řekl, že doufá v další posílení vzájemných vztahů a věří v ještě větší českou podporu Iráku. Zároveň poznamenal, že takzvaný Islámský stát v Iráku skončil vojensky, ale nikoliv ideologicky.