Dárky i zaplacená útrata v restauracích. Soud řeší další kauzu kolem Dbalého

Čáp u soudu popřel, že by Dbalému dával úplatky. „Předával jsem mu pouze dárky a drobné pozornosti,“ uvedl. Zmínil se například o knihách nebo lahvích alkoholu. „Státní zástupce to nazývá úplatky, já to nazývám standardní péčí o klienta,“ podotkl. Za Dbalého platil i útratu v restauracích.

Tvrzení obžaloby, že s Dbalým nezákonně uzavřel nepotřebnou smlouvu o poradenství pro nemocnici, odmítl. Ekonomické výsledky instituce se podle něj za dobu jeho poradenství významně zlepšily. Čápovi hrozí za podplácení a za pomoc k porušení povinnosti při správě cizího majetku až šest let vězení.

Korupci odmítl i Josef Kantůrek, kterému Dbalý zadal veřejnou zakázku na poskytování připomínkové a konzultační činnosti s odměnou 70 000 korun měsíčně. Policistům už dříve řekl, že „smlouvu si přečetl bohužel letmo“, takže si nevšiml, že navzdory předchozí dohodě byla na dobu neurčitou. Chybu podle vlastních slov napravil tím, že činnost posléze sám ukončil. „Proto si troufám tvrdit, že moje činnost nemocnici nepoškodila, a tudíž nebyla společensky nebezpečná,“ uvedl.