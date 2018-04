Dálnice D1 na Prahu téměř šest hodin stála kvůli hromadné nehodě

Policie po nehodě odklonila dopravu přes exit 134 na silnici II/602. Osobní vozidla se mohla za asistence policie otočit do protisměru, sjíždět z dálnice a pokračovat přes Velký Beranov na Prahu. Kamiony musely zůstat v koloně za dopravní nehodou.

Ve tři hodiny odpoledne se podařilo uvolnit levý jízdní pruh a přibližně o hodinu později i celou dálnici.

Při nehodě se dva lidé zranili. Jednoho přepravila letecká záchranná služba se středně těžkým zraněním do nemocnice v Brně, druhý člověk se podle ředitelky krajských záchranářů Vladislavy Filové zranil lehce. Byl převezen do jihlavské nemocnice.

Podle mluvčí policie Dany Čírtkové může za nehodu zřejmě nepozornost jednoho z řidičů kamionu. Přehlédl pomalu jedoucí vozidla před sebou a do posledního v koloně narazil. To pak narazilo do dalšího vozu.