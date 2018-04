Ministr Brabec by chtěl mít koaliční smlouvu i programové prohlášení do konce týdne

Zahájení rozhovorů mezi špičkami ANO a ČSSD podle Brabce komplikuje skutečnost, že vláda bude v úterý a ve středu na výjezdním zasedání v Moravskoslezském kraji. Babiš uvedl, že i když on osobně přijede do Prahy až ve středu večer, vyjednavači za ANO se sejdou se sociálními demokraty již ten den odpoledne.

Babiš odmítl požadavek ČSSD, aby se do koaliční smlouvy zakotvila povinnost člena vlády rezignovat, pokud bude prvoinstančně odsouzen. Nevidí k tomu důvod. Uvedl také, že už je alergický na to, že se o něm mluví jako o trestně stíhaném. Babiše policie obvinila z podvodu při financování farmy Čapí hnízdo, předseda ANO to označuje za účelové.

Brabec nechtěl předjímat, jak se ANO postaví k požadavku ČSSD, aby se změnilo obsazení některých sněmovních funkcí, ze kterých by měli odejít představitelé hnutí SPD. „Je to návrh, který padl ze strany sociální demokracie, ale my jsme neřekli, že s tím souhlasíme,“ podotkl s tím, že by se narušilo rozložení sil v Poslanecké sněmovně.