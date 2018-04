Faltýnek: Do dvou týdnů bychom mohli mít hotový text koaliční smlouvy

Jiří Dolejš ale v Otázkách Václava Moravce zdůrazňoval, že si komunisté nechtějí přivlastňovat kompetence tvorby vlády: „U některých jmen pouze říkáme, že tam vidíme určité riziko rozporu s dohodnutým tvarem programového prohlášení. Je jasné, že pokud ty výhrady jsou výrazné, tak lze dedukovat, že by to pro nás byla bariéra při obhajování našeho postupu před členskou základnou.“

Co se týče nominantů do vlády ze strany ČSSD, tak by to podle Faltýnka měli být odborníci na dané resorty. Jinak prý ale hnutí ANO nechce do výběru sociálním demokratům mluvit: „My si nebudeme nijak zvlášť kádrovat nominanty do vlády ze strany ČSSD, myslím, že nebudeme uplatňovat právo veta.“

Sociální demokraté ovšem požadují také písemnou záruku, že by Andrej Babiš odešel z funkce premiéra, pokud by byl v kauze Čapí hnízdo odsouzený. A tady může chystaná dohoda narazit: Babiš s tím totiž zásadně nesouhlasí. „Toto je pro mě zásadní problém, protože já vůbec odmítám takovouto spekulaci. Já jsem stíhán účelově a klást si takovou podmínku: jednak by tedy padla celá vláda – nevím, zda si to ČSSD uvědomuje – a mě se to zásadně nelíbí,“ kritizoval pro Týden v politice premiér v demisi Babiš.