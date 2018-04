Kde hrozí největší riziko od klíštěte? Speciální mapa využívá data i z kosmických družic

– vyhýbejte se rizikovým místům, například vysoké vlhké vegetaci s výškou nad 70 cm

– pravidelně sekejte trávník

– mezi pozemkem a lesnatým porostem lze vytvořit hraniční pásmo z mulčovací kůry a štěrku

– zjistěte si aktuální aktivitu klíšťat, a to například na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu

– mějte vhodné oblečení (vysoká obuv, světlý oděv s dlouhými rukávy, dlouhými nohavicemi zastrčenými do ponožek. Klíště se na kůži těla dostává nejčastěji ve štěrbině mezi kalhotami a obuví)

– používejte repelent

– po návratu domů se správně prohlédněte – čím dříve přisáté klíště naleznete a vytáhnete, tím menší je riziko přenosu infekce. Klíště přenese virus již po 2 hodinách od přisátí

– denně kontrolujte i domácí zvířata (psy, kočky)

– v případě kousnutí klíštěte je nutné klíště zakápnout jodovým

desinfekčním prostředkem. Klíště lze odstranit pinzetou, speciálními kleštičkami, případně jiným nástrojem (v lékárnách nabízené karty se zářezy apod.). Klíště nikdy neodstraňujte holou rukou ani ho rukou nerozmačkávejte. Při odstraňování uchyťte klíště co nejblíže k povrchu

kůže a vytáhněte nahoru kolmo k povrchu kůže. Nepoužívejte oleje, krémy ani mýdla. Po vyjmutí klíštěte místo opět desinfikujte.

– nejúčinnějším preventivním opatřením proti klíšťové encefalitidě je vakcinace. Na trhu jsou dostupné dvě očkovací vakcíny FSME-IMMUN a ENCEPUR.