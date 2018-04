Komunisty povede dál Vojtěch Filip. Po bok dostal Šimůnka, Konečnou, Grospiče a Orta

Vojtěch Filip stojí v čele KSČM od roku 2005, předtím byl dva roky místopředsedou strany. Do nejvyšší stranické funkce nastoupil po rezignaci dlouholetého šéfa komunistů Miroslava Grebeníčka, který strávil v čele KSČM 12 let (červen 1993 až říjen 2005).

Vojtěch Filip je oproti Skálovi přesvědčen, že jeho pozice v KSČM je dostatečně silná. „Je to mandát, který se někomu může zdát slabý, ale na druhou stranu je to mandát, který ukazuje, že většina členské základny a delegáti sjezdu souhlasí se současným postupem,“ řekl Filip v rozhovoru pro Události.

Tentokrát ostatně Vojtěch Filip funkci obhajoval ve stínu výrazného propadu v podzimních volbách. Jak připomněl, kvůli volebnímu výsledku ostatně na volbu předsedy došlo, Filip získal v roce 2016 na volebním sjezdu v Praze čtyřletý mandát, po volbách jej ale dal k dispozici.

Místopředsedové: Šimůnek, Konečná, Grospič, Ort

Pozice prvního místopředsedy následně připadla Petru Šimůnkovi, který tedy svou dosavadní funkci obhájil. Ve volbě dostal 158 ze 311 hlasů. Vojtěch Filip potom dal najevo mírné zklamání. Byl by raději, kdyby se jeho pravou rukou stal někdo mladší. Později však ujistil: „Jsem toho názoru, že jsme mohli ještě více omladit tým, ale delegáti rozhodli tímto způsobem a já jsem rád, jaký budu mít tým.“

Delegáti se naopak s předsedou KSČM shodli na dalších dvou místopředsedech. Hned 188 hlasů – tedy nejvíce ze všech uchazečů o volené funkce – dostala při volbě místopředsedů Kateřina Konečná. Pro ni se také Filip vyslovil. „Držela by kontinuitu naší evropské kandidátky, protože Evropě budeme věnovat více pozornosti,“ řekl již před volbou. Konečná ovšem předtím kandidovala proti Filipovi do čela KSČM, v prvním kole získala 79 hlasů. O post místopředsedkyně projevila zájem poté, co nepostoupila do druhého kola.