Kontrola prověří, jestli Nemocnice Na Homolce skutečně skončila s kritizovanými nákupy

Ministerstvo zdravotnictví poslalo mimořádnou kontrolu do Nemocnice Na Homolce. A to nedlouho poté, co vedení nemocnice oznámilo ukončení kritizovaných nákupů skrze svou dceřinou firmu. Ministr tvrdí, že chce prověřit, jestli nemocnice má vše vysoutěženo podle zákona.