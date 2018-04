Komunisty na sjezdu pozdravil Zeman. Zvolili si předsedu, z vedení vypadli Skála a Dolejš

Prezident následně vyzval stranu k pokání. „Nenechte se manipulovat těmi, kdo provádějí povrchní a nenávistné analýzy minulosti. Nesete jistou míru spoluzodpovědnosti za KSČ. Udělejte analýzu, ale dělejte ji vy, nikdo jiný. Pokání očišťuje a je předstupněm odpuštění,“ uvedl Zeman. Rád by poté, co strana sebereflexi provede, označil KSČM za demokratickou stranu.

Část projevu věnoval historii. „To, čemu říkáte Vítězný únor, byl prohraný únor. Protože vytvořil monopol moci,“ řekl Zeman sjezdu KSČM a připomenul popravené komunistickým režimem. „To nebyly chyby, to byly zločiny,“ dodal.

V prvním kole komunisté svého předsedu nezvolili. Do druhého kola postoupili současný šéf strany Vojtěch Filip a Josef Skála, který bývá označován za stalinistu a nabízí razantnější a radikálnější názory. Z prvního kola nepostoupila mimo jiné europoslankyně Kateřina Konečná.

Filip vyzval k tomu, aby sjezd zvolil do vedení strany „osobnosti schopné překonat nedostatky, které nám brání získat větší autoritu ve společnosti“. Sám usiluje o další mandát v čele KSČM.

Předseda strany Vojtěch Filip ve svém úvodním slově hájil vyjednávání o toleranci vlády vítěze voleb ANO. „Naše pasivita by vedla k tomu, že budeme stát v opozici vedle stran jako ODS, TOP 09 a Piráti, které v minulosti devastovaly tuto zemi,“ řekl s tím, že do vlády KSČM vstoupit nehodlá proto, že ANO trvá na členství v NATO.

Už dříve připomněli kritici, že to bylo poprvé po sametové revoluci v roce 1989, kdy hlava státu promluvila na sjezdu strany, která navazuje na někdejší KSČ a jejíž někteří členové zpochybňují utlačovatelskou roli komunistů v druhé polovině minulého století. Podle Zemana je jeho povinností setkat se s každou parlamentní stranou, která ho pozve. Proto také vystoupil na sjezdu SPD i ČSSD.

Podle Zemanových oponentů porušil prezident účastí na sjezdu KSČM nepsané pravidlo a ještě vybízí komunisty k podílu na moci, tvrdí Zemanovi oponenti. Poukázal na to i primas český Dominik Duka.

Podle Filipa je navíc potřeba více propojit ideologii s praxí. „Je nutné spojit odborné zázemí a ideologickou práci a socialistickému cíli podřídit i odborné výstupy, jak našich teoretiků, tak těch, kteří politiku realizují. Navrhuji, abychom se po tolika letech v opozici pokusili navázat na budovatelské úsilí našich dědů, babiček, otců a matek a začali budovat nový začátek,“ prohlási.

Podle něj by měla strana navýšit počet řadových místopředsedů ze dvou na čtyři. Jeden by se měl starat o hospodářskou činnost strany, další by se měl zaměřit na evropské záležitosti a spolupráci s občanským sektorem.

Po úvodních projevech Filipa a Zemana se koná sjezd za zavřenými dveřmi. Rozhodnutí o uzavření znamená, že neveřejné jsou veškeré volební body včetně představení kandidátů do stranického předsednictva.