Kardinál Beran se vrátil do svatovítské katedrály, uctila jej slavnostní bohoslužba

Ze Strahova procesí prošlo kolem Lorety na Hradčanské náměstí, kde byla rakev na chvíli umístěna v Arcibiskupském paláci. Liturgický průvod pak rakev nesenou bohoslovci doprovodil do katedrály, před rakví byla nesena svatovojtěšská berla, za rakví šel Dominik Duka s lebkou svatého Vojtěcha.

„Vítám svého velkého předchůdce,“ prohlásil kardinál Duka v úvodu bohoslužby. Mše, která začala po jedenácté hodině, se sloužila i ve znakové řeči. Kardinál Beran byl totiž mimo jiné ředitelem ústavu hluchoněmých v Krči.

Josef Beran do katedrály svatého Víta vstoupil poprvé coby kardinál. Hodnost získal v roce 1965 až poté, co byl komunistickým režimem dlouhodobě internován a do katedrály se vrátit nesměl. „Dnes je to přesně 28 let, kdy do katedrály vstoupil jako posel svobody Jan Pavel II.,“ připomněl kardinál Duka historickou souvislost s datem Beranova návratu do Svatého Víta.