Sexuálně vydíral 160 mladých dívek, soud poslal internetového zvrhlíka na 6,5 roku do vězení

Podle soudu Pulpán od roku 2012 do roku 2015 zaútočil zhruba na 160 dívek. Vytvořil si smyšlené profily na Facebooku a na aplikacích Skype a ICQ a navazoval kontakty s dívkami ve věku od sedmi do čtyřiadvaceti let.

Obětem bylo převážně mezi deseti a dvanácti lety, sám Pulpán se nejčastěji vydával také za nezletilou dívku. Od obětí požadoval erotické fotografie. Když mu je poslaly, začal je vydírat tím, že je zveřejní, a chtěl po nich pornografii. Některé oběti pak před webkamerou masturbovaly a močily.

Pulpán se ke kontaktům přes internet při hlavním líčení přiznal, odmítl ale obvinění, že se pokusil pohlavně zneužít tehdy jedenáctiletou sestru své bývalé přítelkyně. Soud nakonec muže uznal vinným ze sexuálního nátlaku, přechovávání pornografických materiálů a dalších skutků.

Soud zohlednil Pulpánovu nedospělost

Pohlavní zneužívání se podle soudu nepodařilo prokázat, sama poškozená ostatně tvrdila, že se nic takového nestalo. Polehčující okolností byl podle předsedy trestního senátu zejména věk obžalovaného.

„Části skutků se dopustil před dovršením osmnácti let a dalších do devatenácti let. Znalci zhodnotili obžalovaného jako osobu zcela nevyzrálou,“ konstatoval předseda senátu Jiří Bednář. „Druhou polehčující okolností, která měla vliv na ukládání trestu, je zmenšená příčetnost obžalovaného.“ Muž nebyl schopen své jednání podle soudu zcela ovládat.

Soudce: Rozsah, který jsem neviděl

Pulpán nikdy neměl v úmyslu dívky fyzicky vyhledat a nějak jim ublížit, řekl soudce. Pedofilii ani jinou deviaci navíc u mladíka znalci nezjistili, podle nich ale trpí osobnostní poruchou. Pulpánova obhajoba žádala trest pod zákonnou sazbou, která je pět až 12 let, a ambulantní sexuologickou léčbu, státní zástupkyně Lenka Letáčková žalář mezi 8,5 a 9,5 roky.

S rozsudkem není spokojená. „Uložený trest považuji za příliš nízký, počkám na písemné vyhotovení rozsudku a pak se rozhodnu, zda podám odvolání," uvedla. Čas na rozmyšlenou si ponechala také obžaloba.

Součástí trestu je propadnutí počítače, přes který Pulpán s dívkami komunikoval, a náhrada škody několika dívkám. Celý rozsudek vyslechl muž se sklopenou hlavou a po jeho vynesení se k němu nevyjadřoval. „Takto rozsáhlou trestnou činnost sexuálního charakteru jsem zatím neviděl a neřešil,“ dodal soudce; rozsudek četl pět hodin.