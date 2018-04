Přehrada v Orlických horách zatím nevznikne. Není potřeba a místní jsou proti, vysvětlil ministr

Prognózy podle úřadu uvádějí, že v oblasti Pardubického a Královéhradeckého kraje budou v letech 2040 až 2050 velmi pravděpodobně chybět zásoby vody. Provozovatelé vodárenských soustav však zatím nedostatek nepozorují. Podle úřadu je zatím smysluplné v povodí dělat opatření na ochranu nádrží před zanášením sedimenty a další kroky. Pokud by se pro přehradu budoucí vláda přece jen rozhodla, musí to udělat s předstihem, protože výstavba by podle plánu trvala až 20 let.

Na Rakovnicku i Zlínsku přípravy pokračují

Příprava dalších nádrží by naopak měla pokračovat. Jde o Senomaty a Šanov na Rakovnicku a ve Vlachovicích na Zlínsku. Začít řešit by se měla také přehrada Kryry na Rakovnicku, kam by se přiváděla voda z Nechranické nádrže.

Ve středních Čechách by se letos měla vypracovat komplexní řešení nádrží v povodí Rakovnického potoka a Blšanky. V oblasti je třeba vyřešit problémy se zneškodňováním znečištění odpadních vod z obcí a měst, revitalizovat vybrané vodní toky a chránit více půdu proti erozi. To by mělo stát 2,5 miliardy korun, dvě nádrže vyjdou na dalších 450 milionů.

Podle ministerstva ale ani dvě nové nádrže oblasti při suchu nepomůžou. Zvažuje proto i možnost přivést vodu z nechranické nádrže do nové nádrže Kryry. „Účelem převodu vody z Ohře je posílení kapacity zdrojů povrchových vod v povodí Liboce, Blšanky a Rakovnického potoka,“ uvedl resort. Cílem je vytvoření rezervy pro potenciální budoucí požadavky, zejména závlahu chmelnic.



/*json*/{"map":{"lat":49.8392773606506,"lng":15.399489949999975,"zoom":7,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.177550892541724,"lng":16.402419685522432,"type":"1","description":"Pěčín"},{"lat":50.0988361661326,"lng":13.655360949182182,"type":"1","description":"Senomaty"},{"lat":50.09421112121928,"lng":13.631500017785697,"type":"1","description":"Šanov"},{"lat":49.123865929084566,"lng":17.93900434998227,"type":"1","description":"Vlachovice"},{"lat":50.17301683223961,"lng":13.423495839892553,"type":"1","description":"Kryry"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Přehrada na Podvineckém potoce by stála 1,7 miliardy korun, přivaděč vody z Nechranic 1,8 miliardy. Dalšími možnostmi je přivádění vody z čerpací stanice Stranná pod Nechranicemi do vodního díla Vidhostice a dále z něj do povodí Rakovnického a Kolešovického potoka. Přibližné odhady těchto investic jsou zhruba 1,8 miliardy. Během letošního roku má vzniknout strategie, jak situaci s nedostatkem vody v regionu vyřešit, vládě by se pak měl materiál předložit na schválení do konce příštího března.

Stát nadále počítá také se stavbou vodního díla ve Vlachovicích na Zlínsku, které by stálo asi 5,5 miliardy korun. Na dalších 872 milionů by přišly „přírodě blízká opatření“. Materiál doporučuje dokončit předprojektovou přípravu díla do konce dubna 2019. Stavět by se mohlo na konci roku 2026, hotovo by bylo zhruba za čtyři roky.

„Při výjezdu vlády do Zlínského kraje jsme si jednoznačně ověřili, že dílo má velkou podporu místních a může řešit problém s nedostatkem vody. Samozřejmě se bavíme o horizontu poměrně vzdáleném, protože vodní dílo Vlachovice by podle plánu bylo uvedeno do provozu v roce 2030,“ uvedl ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec.