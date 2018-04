Při výpadku eReceptů se lidé nedostanou k lékům. Chystá se náprava

Celoplošný výpadek systému nastal 9. března a podle Sdružení praktických lékařů trval několik hodin. Během nich nemohli lékárníci pacientům vydávat léky, zákon jim to totiž neumožňuje. Lidé tak museli zpět k lékařům pro klasický papírový recept.

Největší komplikaci to může podle prezidenta České lékárnické komory (ČLnK) Lubomíra Chudoby způsobit například lidem, které právě propustili z nemocnice, nebo pro ty, co k lékaři dojíždí. Pokud by výpadek trval déle, mohlo by dojít k vážným komplikacím.

Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL), který systém eRecepty zajišťuje, v případě takových technických problémů doporučuje používat mobilní aplikaci. „Prostřednictvím této aplikace má lékárník možnost zjistit veškeré informace o eReceptu s daným identifikátorem. K dispozici je také speciální telefonní linka SÚKL (272 185 666), na které je možné po ověření lékárníka sdělit obsah identifikátoru,“ řekla ČT mluvčí SÚKLu Hana Šindelářová.

eRecept může doplnit listinná průvodka

Chudoba ale poukazuje na to, že když dojde k centrálnímu výpadku, nefunguje ani mobilní aplikace. Navíc na speciální linku je podle něj mnohdy nemožné se dovolat. Z toho důvodu je podle Chudoby potřeba upravit současnou legislativu, aby v případě technických problémů mohli lékárníci vydávat léky na listinnou průvodku.

Ministerstvo zdravotnictví tuto změnu nevylučuje. Novelu, která by měla projekt eReceptů, dokončit, v těchto dnech připravuje speciální pracovní skupina. „Ministerstvo a SÚKL se, i v rámci této pracovní skupiny (jejíž součástí jsou lékařská a lékárnická komora, odborné společnosti, SÚKL a další), intenzivně zabývá řešením případného mimořádného výpadku centrálního uložiště,“ informovala mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. „Možnost vydávání léků na listinnou průvodku v případě výpadku úložiště s lékárníky také řešíme,“ doplnila.

Výpadky nejsou výjimečné

eRecepty jsou v Česku povinné už tři a půl měsíce. Lékaři a lékárníci si od té doby stěžují na to, že systém není dokončený. Podle Jany Uhrové z předsednictva Sdružení praktických lékařů nejsou menší výpadky systému ničím ojedinělým. „Někdy je důvodem lokální porucha u lékaře, jako je výpadek internetu, porucha softwaru, chybné zadání, někdy Úložiště nepropojením adresy nebo momentálním přetížením,“ upozornila Uhrová.

S podobnými problémy se potýkají také někteří lékárníci. A to především ti, kteří jsou z oblastí s horším internetovým pokrytím. Komplikací ale může být i plánovaná oprava nebo odstávka. „V takovém případě je lékárně znemožněno poskytovat zdravotní péči. Kolegové nám občas hlásí krátké a lokální výpadky, ty nevedou k ohrožení zdravotní péče, nicméně omezují a komplikují činnost lékárníků,“ vysvětlila mluvčí lékárenské komory Michaela Bažantová.