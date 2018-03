Poslechněte si nová provedení české hymny. Původní byla podle sportovců příliš krátká

Uváděli, že melodie hymny se ztrácí pod bohatou kontrapunktickou prací skladatele. Bok to odmítá. „Melodie je dodržena od začátku až do konce, věřím ve svou uměleckou práci, myslím, že je z toho patrné, že je to hymna,“ řekl skladatel.

Uvedl, že by rád, kdyby se diskuse účastnili odborníci na hudbu, historii, sportovci, ale nikoli politici, alespoň ne v první fázi. „Je to záležitost deseti milionů, nejsem přesvědčen, že těch 200 ve sněmovně jsou ti vyvolení, kteří by to měli rozhodovat,“ míní Kejval. Předseda České unie sportu, která o změně hymny také uvažuje, Miroslav Jansta ale v tisku uvedl, že naopak za poslanci chce jít a ukázat jim, jak lidé na nové varianty hymny reagují.

Kejval uvedl, že čeští sportovci jsou ve chvíli, kdy stojí na stupních vítězů, ochuzeni o čas své slávy, o který jsou hymny jiných zemí delší. Byť se v případě třeba čtyřminutových skladeb používá zkrácená verze dlouhá 75 sekund, česká hymna se nemusí zkracovat a ani nenaplňuje tento limit. Jedna z Bokových verzí, orchestrální úprava, trvá právě 75 sekund.

Olympijský výbor také jako důvod návrhu nové hymny uvedl úvahu o tom, zda by neměla být sebevědomější či zda by neměla mít opět dvě sloky jako před více než sto lety. „Vždyť odpověď na otázku Kde domov můj přichází až v posledním verši druhé sloky,“ uvedl Kejval.

Zatímco na jisté archaismy v první sloce jsou lidé zvyklí, text druhé sloky „V kraji znáš-li Bohu milém, duše útlé v těle čilém,“ může pro mnohé působit poněkud zastarale, zaznělo také mezi účastníky konference.