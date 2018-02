Vyjednavače STAN a ANO nadále dělí osoba Babiše. Shodli se však na nutnosti prosadit insolvenční zákon

Šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský na brífinku po jednání uvedl, že mají Starostové tři podmínky pro podporu vlády: „Je to prozápadní směřování země, neopírat se o extremisty ani v Poslanecké sněmovně, ani ve vládě, a aby ve vládě nebyla trestně stíhaná osoba.“

Farský upozorňoval, že podmínka neúčasti trestně stíhaných ve vládě není namířena osobně proti Babišovi, ale je vedena obavou z možných zásahů vlády do policie a státního zastupitelství, které se trestním řízením zabývají.

Podle Farského navíc nelze mluvit o nesmyslných požadavcích. „Na západ od nás se odstupuje za to, když někdo zalže v médiích nebo opíše kousek své odborné práce. My tím, že by ve vládě byla trestně stíhaná osoba, se dostáváme někam na východ, a to je podle mě špatně,“ řekl.

Babiš byl obviněn z podvodu v souvislosti s financováním farmy Čapí hnízdo. Obvinění však považuje za účelové a politicky motivované. Hnutí ANO ho označilo za svého jediného kandidáta na premiéra.