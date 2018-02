Karlovarská hejtmanka Vildumetzová z ANO se vzdá funkce. Zůstane jen poslankyní

Vildumetzová zdůraznila, že vždy odmítala kumulace funkcí, ale po svém zvolení se chtěla rozmyslet, kterou si ponechá. Od loňského listopadu tak byla naplno hejtmankou i poslankyní.

„Budeme o tom teď hovořit s koaličními partnery. Hodně projektů je rozdělaných a některé věci bych v nějakém stadiu ráda předala. Je to o to složitější, protože, pokud budu ukončovat funkci hejtmanky, budu ukončovat i pozici šéfky asociace krajů. Ten termín, který jsem řekla koaličním partnerům, je maximálně do konce roku. Ale předpokládám, že to bude daleko dříve. To je opravdu nejzazší termín,“ řekla novinářům.

Kandidovala na čtvrtém místě, preferenční hlasy ji poslaly do sněmovny

Hejtmanka kandidovala ve volbách do Poslanecké sněmovny na čtvrtém místě kandidátky, na první pohled nevolitelném. Preferenční hlasy ji ale dostaly dokonce až před lídra kandidátky, ministra dopravy Dana Ťoka. Před zvolením i po něm Vildumetzová prohlašovala, že nebude hromadit dvě uvolněné a tedy plně placené funkce hejtmanky a poslankyně. Platy hejtmana i poslance včetně náhrad činí přes 100 tisíc korun.