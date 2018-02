Soudce Langášek: Lež v kampani zákon zakazuje. Ke zneplatnění volby ale zpravidla vést nemůže

„Zákon vyžaduje, aby kampaň byla vedena čestně a poctivě a výslovně říká, že je zakázáno sdělovat nepravdivé údaje o kandidátech,“ uvedl Langášek a doplnil, že porušením by došlo k prohřešku proti volebnímu zákonu. Pravdivostí výroků se proto volební senát NSS zabývá.

„Nicméně máme-li v dalších krocích dojít k závěru s jistotou, nebo s pravděpodobností hraničící s jistotou, že lež či nepravda skutečně hrubě ovlivnila výsledek volby, tak tam je důkazní standard nastaven tak přísně, že to zpravidla, pokud nepůjde o nějakou zcela výjimečnou situaci, k vyslovení neplatnosti volby vést nemůže,“ zdůraznil předseda soudního volebního senátu.

NSS může vyhovět stížnosti jen v případě, že došlo k hrubému ovlivnění voleb

Nedávná změna volebního zákona stanovuje, že ke zneplatnění voleb může soud přikročit pouze v případě, že je prokázáno hrubé ovlivnění výsledku. To podle Langáškova vyjádření změnilo pohled, jakým volební senát NSS stížnosti posuzuje.

Samotného předsedu senátu nedávná změna volebního zákona, která přišla s novelou z roku 2016, překvapila. „Nebylo to ani ve vládním návrhu zákona, ale jak už to bývá, stalo se to v ústavněprávním výboru na základě komplexního pozměňovacího návrhu a není k tomu žádná důvodová zpráva,“ připomněl Langášek. Podle něj si paradoxně veřejnost s novelou spojovala zprůhlednění volebních kampaní.

Důkazní standard ale novela volebnímu senátu NSS zpřísnila. „Teď musíme mít skutečně prokázáno, že k hrubému ovlivnění volby skutečně došlo,“ vysvětluje a považuje to i za pochopitelné. Kritika případné nečestnosti v kampani probíhá ve veřejném prostoru a volič má možnost odtud čerpat při svém volebním rozhodování. „Těžko ale volební soud může jejich rozhodnutí nahrazovat,“ konstatuje. NSS může zasáhnout do výsledku voleb jen v krajním případě a možná je to tak i správně, soudí hlava soudního volebního senátu.