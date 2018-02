Gang převezl za dva měsíce přes Česko desítky uprchlíků. Cesta vyjde až na sto tisíc

„Museli jsme dávát až dvanáct třináct kombinací ke konkrétnímu kamionu. A když jsme to dávali podle typu a různých sekvencí, tak to vyšlo na dvanáct hodin práce na jedno auto,“ komentuje práci policistů vedoucí oddělení dokumentace a šetření trestné činnosti Cizinecké policie Jiří Volný.

Před několika dny nakonec dostali policisté ze Slovenska zprávu, že dva podezřelé kamiony vyrazily na cestu. Mezi bednami s ovocem a na zbytcích molitanu v horní části návěsu našla policie pětatřicet lidí původem z kurdské části Iráku. Všichni včetně dětí museli vydržet čtrnáct hodin v jedné poloze vleže. Za tuto cestu zaplatili od dvou do čtyř tisíc eur, v přepočtu padesát až sto tisíc korun.

Se všemi už úřady zahájily řízení o návratu do země, kde požádali o azyl – většina se jich musí vrátit do Rumunska, jeden už zamířil zpět na Slovensko. Čtyři řidiči kamionů jsou nyní ve vazbě. Podle odhadů policie pašerácká skupina převezla v kamionech za dva měsíce do Německa kolem dvou stovek lidí.

Při identifikaci uprchlíků policisté použili také moderní výbavu včetně telefonů s výkonnou aplikací pro zjišťování totožnosti osob nebo biometrického kufru, kterým dokážou odhalit padělané nebo odcizené doklady.