Zeman chce vládu do června. Podle Babiše je nyní jedinou variantou vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM

S prezidentem se po komunistech setkal také Okamura. I on potvrdil, že Zeman by chtěl mít sestavenou vládu nejpozději do června. „Upřímně by to mohlo být dříve, protože Andrej Babiš už ve sněmovně stojedničku má. Je to jen o tom, jakým způsobem bude ochotný udělat kompromisy,“ podotkl Okamura.

Předseda SPD zopakoval, že jeho hnutí chce ve sněmovně prosazovat program a bez poslanců ANO to nepůjde. Okamura zároveň uvedl, že pokud se bude hlasovat o důvěře vládě, SPD rozhodně nebude odcházet se sálu.

„Záleží na Andreji Babišovi, zda se od SPD nechá podpořit výměnou za prosazování našeho programu. Doufám, že nás osloví s další schůzkou. Jsme připraveni spolupracovat, předložili jsme kompromisní varianty,“ dodal. Pro SPD je klíčové prosazení referenda. ANO ale nechce přistoupit na návrh, aby bylo možno hlasovat v referendu o zahraničněpolitických otázkách, tedy i o vystoupení z EU.