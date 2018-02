Babiš: I dvouleté děti do školek patří. Vzdělané matky chtějí chodit do práce

S návrhem ODS na zrušení povinnosti mateřských škol přijímat dvouleté děti se ztotožnila například ředitelka pražské MŠ Čtyřlístek Dana Moravcová. Podle ní na to chybí školkám kapacita - od prostor přes zařízení a nábytek po schopné učitelky, které to s dvouletými dětmi „umí“.

Předkladatelé novely v čele s předsedou školského výboru Václavem Klausem mladším tvrdí, že masová přítomnost dvouletých dětí v mateřských školách by předškolní vzdělávání rozvrátila, když by se podle nich jednalo o babysitting organizovaný státem. Pro povinnou docházku pětiletých dětí podle autorů neexistuje žádný rozumný důvod. Nynější situace podle nich zvyšuje byrokracii školek i rodičů a náklady, které odhadli na miliardu korun ročně.

Podle Babiše se postoj vlády opírá o statistiku. „Šedesát procent absolventů vysokých škol jsou ženy. Nikdo je nenutí dávat děti do školky, ale ony chtějí mít rodinu a zároveň jít do zaměstnání. Máme nízkou porodnost, přestože většina lidí si přeje více než dvě děti. Musíme mladé lidi motivovat,“ uvedl.

„Mělo by to být na zřizovatelích, jestli dvouleté děti konkrétní školky přijmou. Zřizovatel ví, kde mají kapacity. A měly by se rozhodnout i učitelky, jestli chtějí s dvouletými pracovat. Často totiž neví, jak se věnovat takto malým dětem,“ řekla pro ČT Moravcová.

Podle ní by měly být dvouleté děti umístěny do „detašovaných pracovišť“, tedy do samostatných jeslí, skupin nebo oddělených tříd. „Dochází ke střetávání toho, co nabízíme starším dětem, a co potřebují malé děti,“ dodala.