Strojvedoucí stárnou rychleji, než přicházejí noví. Brzy jich bude málo, varuje Drážní úřad

Na železnici přibývá dopravců, kraje a stát objednávají u těch stávajících stále více spojů a některé firmy se chlubí tím, že posílají více zboží po kolejích, a ne po silnici. Podle Drážního úřadu by ale záhy mohli všichni narazit na limit. Kromě skloňované kapacity tratí se oním limitem může stát i nízký počet strojvedoucích.

„Pokud dopravci neseženou během pěti až osmi let nový kvalifikovaný personál, mohou mít do budoucna problém s obsazením lokomotiv. Při dnešní existenci tolika spojů je nebude mít zkrátka kdo odjezdit,“ varoval ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. Podle něj „jsme malá republika a máme abnormální počet dopravců“. Srovnal Česko se 104 evidovanými železničními dopravci s mnohem větší Francií, kde jich je 70.

Se strojvedoucími to přitom zdaleka není tak slavné. Sice jich pozvolna přibývá, ale ti dosavadní zároveň stárnou. Jestliže má nyní licenci strojvedoucího přes devět tisíc lidí, je z nich zhruba 1400 ve věku nad 61 let, tedy ve věku důchodovém. Asi třetina celkového počtu strojvedoucích je potom starší 50 let, takže během dekády i oni budou moci odejít do důchodu.

„Průměrný věk strojvedoucího, který má licenci, jež má oprávnění jezdit po dráze regionální a celostátní, je 48,5 let. České dráhy jsou na tom o něco lépe, tam je 47 let,“ uvedl mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

V důchodovém věku je násobně více strojvedoucích než těch, kteří mají licenci docela čerstvou. Loni o ni požádalo 866 lidí a uspělo 557 z nich. Zájem o povolání, které může být splněným dětským snem, ale také se o něm říká, že člověk stojí jednou nohou ve vězení a druhou v hrobě, přitom klesá. V roce 2016 mělo o licenci zájem přes tisíc lidí. Tehdy ovšem bylo více žadatelů neúspěšných, počet držitelů licence se tak zvyšuje zhruba stále stejným tempem.

Jiří Kolář přirovnal hrozící situaci k tomu, s čím se v současnosti potýkají autobusoví dopravci, u kterých dochází kvůli personální situaci i k výpadkům spojů. Aby se něco podobného nestalo na železnici, měli by se dopravci podle ředitele Drážního úřadu více snažit náborovými akcemi a motivačními programy nové strojvůdce získávat. Přispět by mohl také stát podporou otevírání vhodných studijních oborů.