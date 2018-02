Pelikán odmítá působit ve vládě, kterou by podporovala SPD. Je podle něj fašistická

„Pro mě je nepřijatelné být ve vládě, která se bude jakkoliv opírat o SPD,“ říká v rozhovoru pro HN Pelikán. Argumentuje tím, že Okamurovo hnutí bude za své hlasy požadovat protislužby. „SPD by za to mohlo chtít cokoliv i v průběhu volebního období. A já se nechci dostat do pozice, kdy budu muset nějakým způsobem korigovat své názory nebo postupy podle toho, co chce nebo nechce fašistická strana,“ řek Pelikán Hospodářským novinám.

Okamurovo hnutí teď kvůli tomuto označení zvažuje trestní oznámení na ministra v demisi. Výrok prý nyní posuzují právníci. „Smyslem podobných prohlášení pana ministra Pelikána je především poškodit hnutí ANO a zabránit smysluplnému a konstruktivnímu jednání o sestavení nové vlády,“ napsalo hnutí v tiskové zprávě.

Proti podpoře Okamurova hnutí se už dříve ozvaly i další hlasy z hnutí ANO. „Svoji účast v takové vládě bych si nedovedl představit,“ řekl minulý týden ČT ministr dopravy v demisi Dan Ťok a proti se staví i ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický.

Europoslanec Pavel Telička, který byl zvolen za ANO, ale s hnutím se loni na podzim rozešel, nazval případnou podporu SPD cestou do pekel: „Je to popřením mnohého a je to cesta do pekel,“ řekl s tím, že by šlo o pošlapání polistopadového vývoje.

Babiš bude jednat s novým vedením ČSSD

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) už mnoho dní před sjezdem sociálních demokratů avizoval, že s dalším jednáním o případné podpoře vládě počká až na nové vedení. O víkendu zvolili delegáti do čela ČSSD bývalého šéfa sněmovny Jana Hamáčka, záda mu bude krýt bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola. Naopak ve vedení skončil exministr vnitra Milan Chovanec.