Okradenému vozíčkáři pomohli dárci. Zloděje už policie zná

„Přišlo mi od té doby strašně moc e-mailů s nabídkou finanční pomoci, až jsem z toho byl hodně zaskočený a opravdu hodně mě to potěšilo,“ říká Honza. O peníze se chce podělit, část z darované sumy pošle handicapovaným plavcům. „Jsou z Kontaktu bez Bariér, ve kterém už sedmnáct let plavu, hrozně mi to pomáhá,“ vysvětluje.

Podle dárců je okradení člověka s handicapem obzvláště trestuhodné. „Myslím si, že je důležité pomáhat nejen postiženým lidem, ale všem lidem v nouzi,“ dodal jeden z nich Václav Horák.

Podezřelého z krádeže už policie zná

Díky medializaci případu se policii přihlásilo více než deset lidí, kteří mladíka na záběrech bezpečnostních kamer poznali. „Mělo by se jednat o muže české národnosti, o osobu, která je již policií hledána, a to pro jinou trestnou činnost,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk s tím, že muž je v hledáčku policie už několik měsíců.