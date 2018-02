Nelegální anabolika jsou v Česku stále dostupnější. Většinou se objednávají z Číny, míří do fitcenter

Kupce, kteří si do Česka nelegální látky objednávají, je možné rozdělit do dvou skupin. Podle Kudláčkové se buď jedná o samostatné uživatele, nebo o obchodníky s těmito přípravky. Ti si zpravidla nechají anabolika dovézt do jiné země Evropské unie, a aby se vyhnuli celní kontrole, do Česka je přepraví po zemi.

Anabolické steroidy jsou dostupné zejména ve fitcentrech, kde si je někteří lidé spojují se zdravým životním stylem. České televizi to potvrdil i Jan Chlumský z Antidopingového výboru ČR. „Počet uživatelů je v různých fitcentrech dlouhodobě vysoký. U závodních kulturistů je to zneužívání obrovské,“ uvedl.

Dealeři z řad trenérů a výživových poradců

Z tohoto prostředí se také obvykle rekrutují dealeři, a to především z řad trenérů nebo výživových poradců. Kudláčková v této souvislosti upozornila, že klienti jejich doporučení a nabídku často přijímají nekriticky.

Většina nelegálních anabolik se do Česka dováží pravděpodobně z Číny. „Důsledkem je užívání látek, které jsou svým charakterem léčiva, ale jako léčiva nejsou na území Česka registrované. Není tak u nich zaručena kvalita, účinnost ani bezpečnost,“ dodala Kudláčková.

Nebezpečný hormon DHEA

Nelegální anabolické steroidy přitom mohou uživateli přivodit celou řadu zdravotních problémů. Například větší dávky steroidního hormonu DHEA – tedy Dehydroepiandrosteronu, na který celníci při kontrolách narážejí nejčastěji, může způsobit agresivitu nebo poruchy spánku a růstu. Dále také akné, problémy s játry či vypadávání vlasů.