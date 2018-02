Kdo „shodil“ svah na dálnici, rozhodne až superposudek. Ty dosavadní si protiřečí

Soudkyně Michala Dvořáková kvůli různým závěrům znalců rozhodla o vypracování revizního posudku. „Veškeré znalecké posudky, které jste předložili, budou předmětem znaleckého zkoumání,“ řekla.

Strany se neshodly na tom, kdo by měl revizní posudek vypracovat, soudkyně proto rozhodla, že mají zaslat návrhy písemně.

Stát chce přes miliardu

Svah zavalil tehdy ještě rozestavěnou dálnici D8 nad Litochovicemi v létě 2013 po prudkých deštích, které zároveň způsobily rozsáhlé záplavy (a také natekly do kabeláže v tunelovém komplexu Blanka).

Že se jednotliví experti na příčiny dívají docela odlišně, je zřejmé již dlouho. Jak tvrdí analýza Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd, ze které již v roce 2016 citovali Reportéři ČT, bylo příčinou přetížení horní části svahu, zvýšení hladiny podzemní vody a zvolená metoda výstavby nezajištěným řezem.

Posudek ovšem souvislost sesuvu s lomem nevyloučil, vyplývá z něj, že by k němu došlo, i kdyby se dálnice stavěla jinak a zavalil by železniční trať. Patrně by však neohrozil dálnici.